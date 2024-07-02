Закриють небо над містами: у Defense Express заявили про передачу 24 винищувачів F-16

У Нідерландах офіційно погодили передачу Україні 24 винищувачів F-16.

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Коли Україні передадуть F-16 / колаж: Главред, фото: unsplash, United States Air Force

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що нині юридичних перепон немає, тож Нідерланди готові передати Україні 24 винищувачів F-16 і 7 двигунів до них.

"Поява F-16 забезпечила б захист міст, які зараз потерпають від КАБів. Ми бачимо, що почастішали застосування окупантами ракет з тактичної авіації. Вони наносять цілеспрямовані удари по місцях скупчення цивільного населення. Останніми днями стало дуже багато трагедій через падіння уламків ворожих ракет на мирні об’єкти, зокрема житлові будинки", - зазначив він в ефірі "Еспресо".

Відомо, що Нідерланди офіційно погодили передачу Україні 24 винищувачів F-16. Це визначна подія для нас, але рішення було прийнято давно, каже Рябих.

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"Зараз цей лист, відповідно до формальних процедур, які існують в Нідерландах, направляється колективно від міністерств, які в цьому задіяні. Це, в першу чергу, Міністерство оборони Нідерландів, Міністерство торгівлі та Міністерство закордонних справ. Є цікаве уточнення: у самому листі написано, що на прохання України напередодні першої поставки F-16 більше не буде жодної комунікації з громадськістю, і палата буде проінформована конфіденційно. Всі формальні процедури готові, Нідерланди готові передати Україні 24 літаки та 7 двигунів до них. Юридичних перепон немає", - пояснив він.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Президент України Зеленський каже, що липень 2024 року може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба від агресора.

"На тлі новин про постачання нам систем протиповітряної та протиракетної оборони, це додає ще більше інтриги. Можливо, йдеться про захід в Україну саме F-16, які дійсно можуть суттєво підвищити наші здатності протистояти загрозам з повітря", - зауважив Рябих.

Що відомо про винищувач F-16 / Інфографіка: Главред

Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

Передача F-16 Україні: що відомо

Нагадаємо, що стало відомо, що підготовка українських пілотів F-16 в Данії закінчиться цього року. За підсумками тренувальної програми Данія загалом підготує "близько" 20 пілотів з України, заявив урядовець. Торік ця країна обіцяла передати Україні якраз 19 винищувачів F-16.

Нідерланди дозволили експорт F-16 в Україну. Міністр оборони цієї країни Кайси Оллонгрен провела перевірку експортного контролю та 19 червня видала ліцензії на експорт літаків. Незабаром відбудеться поставка першого літака в Україну.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про терміни отримання винищувачів F-16. Під час зустрічі із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, обговорили питання літаків - стало відомо, що українські військові вже найближчим часом отримає винищувачі F-16.

Дмитро Снєгирьов заявив, що Україна не може отримати F-16 та розкрив проблему передачі винищувачів. Питання в готовності інфраструктури, яка би приймала літаки. Йдеться про українські летовища, які, на жаль, на третьому році повномасштабної війни, не всі обладнані укриттями.

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