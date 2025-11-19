Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з шаховими фігурами за 27 сек

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
Готові до наступного випробування? Уважно подивіться на дві картинки з чорними та білими шаховими фігурами. На перший погляд, вони можуть здатися однаковими, але при уважному розгляді ви виявите, що на зображенні заховано 3 відмінності. Чи зможете ви знайти ці відмінності за 27 секунд? Запустіть таймер і перевірте свою гостроту зору.
Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені та не пропустіть нічого з уваги.
Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.
Вам вдалося знайти всі три відмінності?
Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.
Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
