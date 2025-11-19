Топ-військові Пентагону приїхали до Києва за дорученням Трампа: у чому мета візиту

Ден Дрісколл і Ренді Джордж проведуть низку зустрічей. Високопоставлена делегація має пожвавити застопорені переговори з РФ.

В Україну з неоголошеним візитом прибули Ден Дрісколл і Ренді Джордж

Делегацію направив президент Трамп для просування спроб відновити мирні переговори між Україною та РФ

У представників Пентагону заплановані зустрічі із Зеленським, українським військовим командуванням і депутатами

Із неоголошеним візитом в Україну прибули міністр армії США Ден Дрісколл і начальник штабу генерал Ренді Джордж. Президент США Дональд Трамп відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів у рамках спроби його адміністрації відновити переговори про припинення війни Росії в Україні.

У топ-посадовців Пентагону заплановані зустрічі з українським військовим керівництвом, законодавцями та президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Пізніше Дрисколл планує зустрітися з російськими чиновниками.

Метою поїздки американських військових стане залучення української влади до вирішення мирних переговорів із РФ, які зайшли в глухий кут.

"Рішення Білого дому звернутися до Дрісколла і високопоставлених військових офіцерів частково зумовлене переконанням, що Москва може бути більш відкритою до переговорів за посередництва військових, а також розчаруванням тим, що численні попередні спроби не дали жодних результатів", - пише Wall Street Journal.

Дрісколл ознайомиться із ситуацією на місці та доповість про свої висновки Білому дому, сказав високопоставлений представник адміністрації США.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни", - йдеться в повідомленні.

За даними Politico, США і Україна також працюють над великою угодою з обміну технологіями в галузі безпілотних літальних апаратів і автономних боєприпасів. І ця поїздка частково покликана підтримати ці зусилля.

Дрісколл і Джордж навели українські інновації в галузі ведення бойових дій як приклад, якого оборонна промисловість США і Пентагон повинні дотримуватися під час розроблення озброєнь.

"Якщо подивитися на Україну, [вони] не визнали нинішню версію достатньою, і тепер вони використовують схему Макгайвера і вигадують все, що їм потрібно, щоб домогтися потрібного їм результату", - заявив раніше Дрісколл журналістам у Пентагоні цього місяця.

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією з розробки нового плану припинення війни в Україні. План США складається з 28 пунктів. Про це пише видання Axios з посиланням на американських і російських чиновників.

Високопоставлений російський чиновник повідомив, що він оптимістично ставиться до цього плану. Однак поки не зрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські союзники.

18 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру. Зеленський висловив сподівання, що майбутня розмова буде змістовною.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що спілкування між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є необхідним елементом для пошуку шляхів завершення російсько-української війни.

США змінили тактику переговорів із РФ: думка експерта

У Вашингтоні дедалі чіткіше усвідомлюють, що спроби відмежувати Росію від Китаю приречені на невдачу, тому Сполучені Штати змінюють свою переговорну стратегію. Про це Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, у США дійшли висновку, що ключові питання, пов'язані з поведінкою Москви, варто насамперед обговорювати з Пекіном. Водночас Вашингтон усе ще може продовжувати певні контакти з Росією.

"Але, на мій погляд, США вже зрозуміли безглуздість розмов із Путіним, оскільки Росія є проксі Китаю", - додав Загородній.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

