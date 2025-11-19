Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Топ-військові Пентагону приїхали до Києва за дорученням Трампа: у чому мета візиту

Анна Ярославська
19 листопада 2025, 10:03
2986
Ден Дрісколл і Ренді Джордж проведуть низку зустрічей. Високопоставлена делегація має пожвавити застопорені переговори з РФ.
Ден Дрісколл, Ренді Джордж,
Ден Дрісколл і Ренді Джордж приїхали до Києва / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП

Коротко:

  • В Україну з неоголошеним візитом прибули Ден Дрісколл і Ренді Джордж
  • Делегацію направив президент Трамп для просування спроб відновити мирні переговори між Україною та РФ
  • У представників Пентагону заплановані зустрічі із Зеленським, українським військовим командуванням і депутатами

Із неоголошеним візитом в Україну прибули міністр армії США Ден Дрісколл і начальник штабу генерал Ренді Джордж. Президент США Дональд Трамп відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів у рамках спроби його адміністрації відновити переговори про припинення війни Росії в Україні.

У топ-посадовців Пентагону заплановані зустрічі з українським військовим керівництвом, законодавцями та президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

відео дня

Пізніше Дрисколл планує зустрітися з російськими чиновниками.

Метою поїздки американських військових стане залучення української влади до вирішення мирних переговорів із РФ, які зайшли в глухий кут.

"Рішення Білого дому звернутися до Дрісколла і високопоставлених військових офіцерів частково зумовлене переконанням, що Москва може бути більш відкритою до переговорів за посередництва військових, а також розчаруванням тим, що численні попередні спроби не дали жодних результатів", - пише Wall Street Journal.

Дрісколл ознайомиться із ситуацією на місці та доповість про свої висновки Білому дому, сказав високопоставлений представник адміністрації США.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни", - йдеться в повідомленні.

За даними Politico, США і Україна також працюють над великою угодою з обміну технологіями в галузі безпілотних літальних апаратів і автономних боєприпасів. І ця поїздка частково покликана підтримати ці зусилля.

Дрісколл і Джордж навели українські інновації в галузі ведення бойових дій як приклад, якого оборонна промисловість США і Пентагон повинні дотримуватися під час розроблення озброєнь.

"Якщо подивитися на Україну, [вони] не визнали нинішню версію достатньою, і тепер вони використовують схему Макгайвера і вигадують все, що їм потрібно, щоб домогтися потрібного їм результату", - заявив раніше Дрісколл журналістам у Пентагоні цього місяця.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією з розробки нового плану припинення війни в Україні. План США складається з 28 пунктів. Про це пише видання Axios з посиланням на американських і російських чиновників.

Високопоставлений російський чиновник повідомив, що він оптимістично ставиться до цього плану. Однак поки не зрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські союзники.

18 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру. Зеленський висловив сподівання, що майбутня розмова буде змістовною.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що спілкування між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є необхідним елементом для пошуку шляхів завершення російсько-української війни.

США змінили тактику переговорів із РФ: думка експерта

У Вашингтоні дедалі чіткіше усвідомлюють, що спроби відмежувати Росію від Китаю приречені на невдачу, тому Сполучені Штати змінюють свою переговорну стратегію. Про це Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, у США дійшли висновку, що ключові питання, пов'язані з поведінкою Москви, варто насамперед обговорювати з Пекіном. Водночас Вашингтон усе ще може продовжувати певні контакти з Росією.

"Але, на мій погляд, США вже зрозуміли безглуздість розмов із Путіним, оскільки Росія є проксі Китаю", - додав Загородній.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Пентагон новини України війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

15:35Україна
США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:30Інтерв'ю
ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

15:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Останні новини

15:35

Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

15:30

Скоро буде на вагу золота: в Україні невпинно дорожчає один продукт

15:30

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:27

У речах з секонд-хенду криється безліч небезпек: як легко провести дезінфекцію

15:12

ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики

Повноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - КочетковПовноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - Кочетков
15:12

"Стане відомо": Аніта Луценко натякнула на розрив стосунків

15:07

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

14:58

Порошенко вимагає новий Уряд та себе Прем’єром, інакше зриватиме бюджет-2026 та перемовини, - експерт

14:53

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

Реклама
14:51

Переговори Зеленського з Трампом: у Sky News дізналися терміни і тему обговорення

14:49

Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода

14:23

Найсмачніша намазка з сала до борщу з трьох інгредієнтів: рецепт п'ятихвилинка

14:12

Страва, якою у своїх листах захоплювався Шевченко: рецепт гречаних вареників з сиромВідео

14:11

Можливий коханець Денисенко засвітився з нею в новій ролі - деталі

14:07

Важко з тобою: Джанабаєва показала, як свариться з МеладзеВідео

14:04

Слова "підодіяльник" та "підковдра" варто забути - правильні українські назвиВідео

14:03

Люди, що народилися в ці три місяці, мають рідкісний дар заспокоювати

13:51

Переговори про мирну угоду: Умєров назвав головні умови України

13:49

Експерт з енергетики пояснив, чому графіки відключень світла так часто змінюються

13:27

Неочікуваний стрибок: в Україні ціна на популярний продукт перевищила 600 гривень

Реклама
13:11

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна в окулярах за 31 секунду

12:55

Ворога знищено: у ЗСУ важливий успіх на критичному напрямку під Покровськом

12:54

Продавав Біг-Бен і Білий дім за недорого: історія афериста, якому вірили наївні багатіїВідео

12:52

Назад в СРСР: через проблеми Росія з 2026 року може перейти на карткову систему

12:34

Мамі по плече: Фреймут вивела в люди молодшу доньку, яка різко подорослішалаВідео

12:33

На Україну насувається потужний циклон: які області накриє сніг у вихідні

12:31

Десятки дронів налетіли на Одесу: "Шахеди" падають на будинкиВідео

12:11

"Тут особливий струм і дуже рідна емоція": колишня тренерка "Ліги Сміху"повернулася в проєкт

12:07

"Україна сама себе знищить": експерт сказав, що ховається за "мирним планом"

12:07

"У дуже важкому стані": що відбувається зі Степаном Гігою зараз

12:00

"Нагнали швидких з медиками": ГУР провело вражаючу операцію в тилу ворога

11:59

В Україні стартує "Зимова підтримка": кому і як можна отримати виплати

11:55

Без "Дії" та черг: як легко оформити "тисячу Зеленського"

11:50

СБУ масово затримує навідників на енергетичні об'єкти. Вони вже отримують по 15 років, - експерт

11:46

Чому 22 листопада не можна перевантажуватися: яке церковне свято

11:41

"Наш перший досвід": Могилевська показала зворушливий момент з меншою донечкоюВідео

11:31

Звичайні люди, які стали незламним щитом Харкова: 2+2 покаже воєнну драму "Фортеця"

11:21

"Ніжний етап": Марина Боржемська закрутила новий роман

11:21

Яку ялинку вибрати на Новий рік 2026: гід хвойними красунями

11:11

Нуль підтверджених уражень і мінімум бойових виїздів: ТСК підтвердила законність розформування підрозділу Касьянова

Реклама
11:06

Британія підготувалася до введення своїх військ в Україну, але є нюанс - ЗМІ

10:57

Шикарний салат на новорічний стіл – секрет в основному інгредієнтіВідео

10:57

До Нового року курс долара може змінитися кардинально: що прогнозує банкір

10:52

Бунти проти Кремля: названо ймовірний сценарій перевороту в РФВідео

10:44

"Міс Всесвіт-2025": у Таїланді коронували нову "королеву" - хто вонаФотоВідео

10:43

Довгоочікуване повернення: Дмитро Дікусар з’явиться у "Танцях з зірками" у новому амплуа

10:27

Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати

10:22

Штурмовики РФ масово помирають: військовий розповів про ситуацію в Покровську

10:09

Китайський гороскоп на завтра 22 листопада: Кроликам - заздрість, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе під загрозою ізоляції: в ISW розповіли про нову тактику росіян

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти