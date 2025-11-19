Масовий зліт МіГів, могли бути пуски Кинджалів - монітори

По всій країні оголошено повітряну тривогу.

https://glavred.net/ukraine/massovyy-vzlet-migov-mogli-byt-puski-kinzhalov-monitory-10716803.html Посилання скопійоване

РФ підняла в повітря МіГ / Колаж: Главред, фото: карта тривог, МО РФ

Що відомо:

РФ підняла в повітря МіГи

Були пуски ракет "Кинджал"

Російські окупанти підняли в повітря носії гіперзвукових ракет - МіГ31К. Це підтверджують моніторингові канали.

Попередньо, РФ могла запустити ракети "Кинджал". Відомо, що в повітрі вже п'ять МіГів. Два літаки перебувають над Липецькою областю, 3 - над Тамбовською.

відео дня

О 10:45 стало відомо про те, що РФ все ж запустила гіперзвукові ракети "Кинджал". Вона летить у напрямку Хмельницької області, ймовірно, на Старокостянтинів.

Ракета Кинджал / Інфографіка: Главред

"Миколаївський Ванек" повідомив про те, що ракети змістилися і летять через Коростень (Житомирська область) у напрямку Звягеля, Тернополя, Івано-Франківська.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що ракети летять у напрямку Тернопільської області.

Пізніше моніторингові канали заявили, що локаційне спостереження було втрачено в межах Хмельницької області. Інші монітори пишуть, що вибухи прогриміли в Тернопільській області.

Комбінована ракетно-дронова атака РФ 19 листопада - що відомо

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Армія РФ великою кількістю дронів атакувала переважно західні регіони України. акож окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Унаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев'ятеро людей загинули. Володимир Зеленський повідомив, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог запустив понад 470 ударних дронів і 48 ракет різного типу.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами". У Мережі з'явилися фото зруйнованого будинку, в який загарбники влучили ракетою.

Інші новини:

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракета, імовірно, створена на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки незважаючи на те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред