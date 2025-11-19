Рус
Вашингтон втомився від ультиматумів: дипломат оцінив перспективу переговорів Трампа і Путіна

Анна Ярославська
19 листопада 2025, 12:23
Наразі США вважають, що спроби умиротворення Росії не дали результатів.
Дональд Трамп, Путин
Вашингтон веде розмову з Москвою виключно виходячи з власних інтересів / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, сайт Кремля

Головні тези:

  • Путін демонструє зовнішню готовність до переговорів, але це розцінюють як маніпуляцію
  • Вашингтон вимагає реальних ознак готовності Росії домовлятися
  • Поки таких ознак немає, контакти на високому рівні не плануються

Адміністрація президента США Дональда Трампа поки що не схильна до переговорів із Росією на високому рівні. Про це в інтерв'ю Главреду заявив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

За його словами, Вашингтон веде розмову з Москвою виключно з огляду на власні інтереси та оцінку ефективності можливого діалогу. Наразі США вважають, що спроби умиротворення Росії не дали результатів.

"Американці бачать: умиротворення Росії не дає результатів. Росіяни, а точніше Путін, намагаються демонструвати готовність до діалогу, іноді навіть викликаючи нервову реакцію у власному суспільстві серед "зетників". Але це не змінює загальної оцінки", - зазначив Яременко.

Він наголосив, що позиція Трампа та його команди залишається незмінною: жодних зустрічей на високому рівні - від голів дипломатичних відомств і вище - не буде, доки США не побачать реальних ознак того, що Москва справді готова домовлятися.

"Тенденція така, що американці поки що не схильні до діалогу. Вони дуже чітко пояснили свою позицію: поки вони не побачать конкретних ознак того, що Росія справді хоче домовлятися, а не лише висуває ультиматуми без підстав, вони не бачать необхідності у зустрічах високого рівня", - додав дипломат.

Яременко підкреслив, що в політиці США щодо Росії змін поки що не спостерігається: "Це нинішній тренд у Вашингтоні".

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією з розробки нового плану припинення війни в Україні. План США складається з 28 пунктів. Про це пише видання Axios з посиланням на американських і російських чиновників.

Високопоставлений російський чиновник повідомив, що він оптимістично ставиться до цього плану. Однак поки не зрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські союзники.

За даними західних ЗМІ, з неоголошеним візитом в Україну прибули міністр армії США Ден Дрісколл і начальник штабу генерал Ренді Джордж. Президент США Дональд Трамп відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів у рамках спроби його адміністрації відновити переговори про припинення війни Росії в Україні.

18 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру. Зеленський висловив сподівання, що майбутня розмова буде змістовною.

Про персону: Богдан Яременко

Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

