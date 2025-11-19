Вашингтон втомився від ультиматумів: дипломат оцінив перспективу переговорів Трампа і Путіна

Наразі США вважають, що спроби умиротворення Росії не дали результатів.

Вашингтон веде розмову з Москвою виключно виходячи з власних інтересів / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, сайт Кремля

Путін демонструє зовнішню готовність до переговорів, але це розцінюють як маніпуляцію

Вашингтон вимагає реальних ознак готовності Росії домовлятися

Поки таких ознак немає, контакти на високому рівні не плануються

Адміністрація президента США Дональда Трампа поки що не схильна до переговорів із Росією на високому рівні. Про це в інтерв'ю Главреду заявив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

За його словами, Вашингтон веде розмову з Москвою виключно з огляду на власні інтереси та оцінку ефективності можливого діалогу. Наразі США вважають, що спроби умиротворення Росії не дали результатів.

"Американці бачать: умиротворення Росії не дає результатів. Росіяни, а точніше Путін, намагаються демонструвати готовність до діалогу, іноді навіть викликаючи нервову реакцію у власному суспільстві серед "зетників". Але це не змінює загальної оцінки", - зазначив Яременко.

Він наголосив, що позиція Трампа та його команди залишається незмінною: жодних зустрічей на високому рівні - від голів дипломатичних відомств і вище - не буде, доки США не побачать реальних ознак того, що Москва справді готова домовлятися.

"Тенденція така, що американці поки що не схильні до діалогу. Вони дуже чітко пояснили свою позицію: поки вони не побачать конкретних ознак того, що Росія справді хоче домовлятися, а не лише висуває ультиматуми без підстав, вони не бачать необхідності у зустрічах високого рівня", - додав дипломат.

Яременко підкреслив, що в політиці США щодо Росії змін поки що не спостерігається: "Це нинішній тренд у Вашингтоні".

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією з розробки нового плану припинення війни в Україні. План США складається з 28 пунктів. Про це пише видання Axios з посиланням на американських і російських чиновників.

Високопоставлений російський чиновник повідомив, що він оптимістично ставиться до цього плану. Однак поки не зрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські союзники.

За даними західних ЗМІ, з неоголошеним візитом в Україну прибули міністр армії США Ден Дрісколл і начальник штабу генерал Ренді Джордж. Президент США Дональд Трамп відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів у рамках спроби його адміністрації відновити переговори про припинення війни Росії в Україні.

18 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру. Зеленський висловив сподівання, що майбутня розмова буде змістовною.

Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

