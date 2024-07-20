'Великий позитив': Україна зняла останню перепону для отримання F-16 - Никифоров

Речник президента України зазначив, що терміни постачання Україні винищувачів F-16 можуть суттєво пришвидшитись за результатами переговорів з Польщею.

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Україна зняла останню перепону для отримання F-16 / Колаж Главред, фото: US Air Force, Офіс президента

Україна зняла останню перешкоду в отримання від країн-союзників літаків-винищувачів F-16 після вдалих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник президента України Сергій Никифоров

За його словами, переговори щодо "коаліції винищувачів" відбувались в ході саміту Європейської політичної спільноти.

"Були переговори на полях саміту з Дональдом Туском, які дозволили прибрати останню перепону для того, щоб F-16 нарешті потрапили до України. В цьому теж бачимо великий позитив", - сказав він. відео дня

Однак, Сергій Никифоров відмовився конкретно назвати перепону, про яку йдеться.

"Не можу відповісти, але хороша новина в тому, що вона тепер зникла", - зазначив Никифоров.

Він нагадав, що раніше Зеленський в одному з інтерв'ю зазначив, що літаки ще не в Україні. Однак, за словами Никифорова, після зустрічі з польським прем'єром ситуація може швидко змінитися.

Скільки літаків F-16 може отримати Україна / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Нікіфоров? Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.

Передача Україні літаків F-16 - коли Україна отримає F-16

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський повідомив, що польський уряд ухвалив позитивне рішення, яке дозволить Україні швидше отримати винищувачі F-16.

Нідерланди найближчим часом передадуть Україні винищувачі F-16, але деталі поставок не розголошуються, щоб не надати Росії важливої інформації. Про це розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що українська армія зможе використовувати ці літаки на своїй суверенній території, включаючи тимчасово окуповані райони.

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