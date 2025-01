Що буде з Костянтинівкою в разі успіху РФ під Торецьком: прогноз ISW

Коротко:

Російські окупаційні війська станом на 7 січня займають близько 71% території Торецька. Аналітики американського Інституту вивчення війни оцінили загрозу для Костянтинівки в разі можливої окупації міста.

У звіті ISW зазначено, що за даними оприлюднених 6 січня геолокаційних знімків, російські військові просунулися вздовж вулиці Квіткової та досягли північно-західного адміністративного кордону міста Торецьк.

Аналітики припускають, що російські війська, імовірно, мають намір використати свої успіхи на північному заході Торецька для просування на захід від Торецька і Щербинівки та вздовж траси Т0516 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

Зокрема, окупанти можуть просунутися вздовж траси Т0516 у напрямку Костянтинівки через Нелипівку, Плещіївку, Іванопілля та поля навколо цих населених пунктів.

У такий спосіб вони намагаються створити загрозу південному краю українського фортифікаційного поясу Костянтинівка - Дружківка - Краматорськ, який є основою оборони Донецької області.

Також окупанти можуть спробувати використати подальше просування на північний захід від Торецька та на південь від Годинного Яру в напрямку Білої Гори та Олександро-Шультиного для того, щоб зруйнувати позиції ЗСУ в цьому районі та вирівняти лінію фронту на захід і південний захід від Костянтинівки.

"Таке просування ускладнить спроможність України контратакувати в ближньому тилу Росії на південний схід від Часового Яру, зокрема в напрямку Кліщіївки. Також це дасть змогу російським військам розгорнути додаткові артилерійські системи в межах досяжності Костянтинівки та використовувати FPV-дрони в межах досяжності міста", - йдеться у звіті.

У ISW не виключають, що російські війська можуть спробувати використати тактичні переваги в Торецьку та поблизу нього, а також на схід від Покровська, щоб ліквідувати українські укріплення на південний захід від Торецька між Воздвиженкою і Торецьком.

Також у ISW не виключають, що росіяни, ймовірно, намагатимуться вирватися з міського оточення Торецька і просунутися до більш відкритих сільських районів.

"Російські війська навряд чи становитимуть значну загрозу для Костянтинівки, якщо тільки російське військове командування не посилить наявне угруповання військ у цьому районі військами з інших ділянок фронту", - вважають в Інституті.

Тим часом у ISW не виключають, що командування РФ може вирішити продовжити наступальні операції на Торецькому напрямку силами 51-го Армійського корпусу, розгорнутого зараз у цьому районі. Ймовірно, це призведе до повільного, поступового просування вперед.

Також аналітики вважають, що пріоритетом для армії РФ є Покровськ і Курахове. Ймовірно, російське командування не буде перекидати сили з цих районів на Торецький напрямок доти, доки російські війська не досягнуть своїх цілей на цих напрямках.

Як повідомляв Главред, аналітики моніторингового проєкту проєкту DeepState оновили карту бойових дій і в ніч на 8 січня повідомили про просування ворога на Донеччині, на Харківщині та в місцях проведення спецоперації в російській Курській області.

Російські війська майже повністю окупували Курахове Донецької області. Лише в околицях міста, де розташована ТЕС, залишається кілька спостережних пунктів Сил оборони. Про це 8 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

7 січня аналітики DeepState опублікували інформацію про окупацію армією країни-агресора Росії населеного пункту Лозова, що в Харківській області. Однак офіційно ця інформація не підтвердилася. Представник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов прокоментував ситуацію в місті в рамках телемарафону. За його словами, "інформація з місць протилежна".

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.