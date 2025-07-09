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Писав пісні для Матвієнко і Ротару: помер легендарний композитор Ігор Поклад

Анна Косик
9 липня 2025, 08:55
62
Серце митця зупинилося на 83-му році життя.
Игорь Поклад, свеча
Стало відомо про смерть талановитого композитора / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/svitlana.poklad.2025

Коротко:

  • Дружина Поклада повідомила про смерть композитора
  • Причина смерті залишається невідомою

9 липня помер український композитор, який мав звання Героя України, Ігор Поклад. Про це у Facebook повідомила його дружина Світлана, при цьому не зазначивши причини смерті чоловіка.

Поклад був легендарним українським композитором та опермейстром, який став лауреатом Шевченківської премії 1986 року, а з 1997 року - народним артистом України.

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Багато українців знають його пісні, які виконували відомі артисти, як от Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Поклад є автором "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка" та ще понад 150 пісень.

"От і все... Любила, люблю і любитиму завжди... Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу", - написала дружина у повідомленні про смерть чоловіка.

Смерть Игоря Поклада
Дружина повідомила про смерть Ігоря Поклада / фото: скріншот

Смерть Ігоря Поклада прокоментувала і співачка Lana Green, якій композитор довірив виконання трьох своїх творів: "Посміхнись, доле", "Романс прощання" та "Як я люблю тебе".

"Я з трепетом несу цю відповідальність і берегтиму ці пісні як найцінніший дар - музичне послання Майстра у вічність. Ігор Дмитрович був не просто видатним композитором - він був Людиною, поряд із якою ставало тепліше, мудріше, глибше. Його музика - це не просто ноти, це душа, це правда, це любов, яку він щедро дарував кожному, хто мав щастя з ним спілкуватися або чути його творчість. Від усього серця висловлюю глибокі співчуття його коханій дружині, його музі - Світлані", - написала вона.

Смерть Игоря Поклада
Lana Green після смерті композитора згадала, яким він був / фото: скріншот

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Про персону: Ігор Поклад

Ігор Поклад - український композитор та опермейстер. Лауреат Шевченківської премії (1986). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1989). Народний артист України (1997). Герой України (2021). Національна легенда України (2024). Член НСКУ, пише Вікіпедія.

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