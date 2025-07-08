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Кіркорова розтоптали в Росії: що сталося

Олена Кюпелі
8 липня 2025, 11:23
588
Путініста Кіркорова принизили в Росії і розповіли йому, що він не вміє співати.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров довго ще пам'ятатиме ці слова / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Хто принизив Філіпа Кіркорова
  • За що його жорстко розкритикували

Співак-путініст Філіп Кіркоров, який обпік собі руку під час концерту і перебував у лікарні, пережив жорстке приниження в Росії.

Як пишуть російські пропагандисти, про приниження Кіркорова розповів російський артист Фелікс Царікаті.

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Виявилося, що Кіркорову в терористичній Росії багато років тому сказали, що він не вміє співати. За його словами, 16-річний Кіркоров 1983 року під час вступу до ГІТІСу виконав арію Фігаро, за що й отримав від екзаменаційної групи.

Який вигляд має путініст Кіркоров
Який вигляд має путініст Кіркоров / Фото Стархіт

"Тоді майбутньому королю поп-естради було 16 років, як можна співати такий твір у цьому віці?! А я, 19-річний хлопець, уже будучи студентом інституту, зрозуміло, що виконав її краще. Педагог сказала Філіпу: "Ось навчишся співати, як Фелікс, тоді й приходь"", - розповів Царікаті у своєму інтерв'ю.

Кіркоров перестав з'являтися на публіці
Кіркоров перестав з'являтися на публіці / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Сам Кіркоров зазначав, що провалив іспит через недостатню вокальну підготовку.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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