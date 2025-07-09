Новий антирекорд: Росія здійснила наймасштабнішу атаку дронами

Цієї ночі під прицілом ворога опинився Луцьк.

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Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 окрема механізована бригада

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РФ вночі вдарила по Україні 728 дронами та 13 ракетами

Українським бійцям вдалося знешкодити 718 повітряних цілей

У ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом противник атакував Україну 741 засобом повітряного нападу. Серед них 728 дронів, 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" та 6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", які ворог випустив із Липецької області РФ.

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Скільки цілей вдалося збити ЗСУ / фото: Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що основний напрямок удару ворога - Волинь, а саме місто Луцьк.

"За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, було зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів у чотирьох місцях, а уламки збитих — впали ще в 14 локаціях.

Shahed / Інфографіка: Главред

Росіяни атакували дронами Україну - дивіться відео:

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 9 липня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами. У Луцьку лунали вибухи. Внаслідок атаки на місто спалахнули пожежі.

Нагадаємо, 7 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміло 4 вибухи. Внаслідок удару РФ було відомо про постраждалих.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як Україна буде протидіяти та відповідати на посилення російського повітряного терору.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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