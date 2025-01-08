Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState оновили карту боїв

Коротко:
- РФ має просування у двох областях
- Окупанти також мають успіх на Курщині
Аналітики моніторингового проєкту проєкту DeepState оновили карту бойових дій і в ніч на 8 січня повідомили про просування ворога на Донеччині, на Харківщині та в місцях проведення спецоперації в російській Курській області.
Зазначається, що "ворог просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці", біля Нескучного та Ятарного в Донецькій області.
Крім того, стало відомо про його просування у Дворічній на Харківщині, пише DeepState.
Аналітики повідомили й про те, що росіяни просунулися в Новоіванівці та біля Нової Сорочини Курської області РФ.
У повідомленні додали, що "уточнюється ситуація в Махновці" на Курщині.
Ситуація на фронті - останні новини:
Армія країни-агресора Росії змогла прорвати українську оборону на Лиманському напрямку. Про це повідомив командир взводу 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман". За його словами, це дало окупантам можливість просуватися до селища Колодязі в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.
Російські війська майже повністю окупували Курахове Донецької області. Лише в околицях міста, де розташована ТЕС, залишається кілька спостережних пунктів Сил оборони. Про це 8 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.
7 січня аналітики DeepState опублікували інформацію про окупацію армією країни-агресора Росії населеного пункту Лозова, що в Харківській області. Однак офіційно ця інформація не підтвердилася. Представник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов прокоментував ситуацію в місті в рамках телемарафону. За його словами, "інформація з місць протилежна".
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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