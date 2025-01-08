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Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState оновили карту боїв

Анна Ярославська
8 січня 2025, 07:51
454
Ворог просунувся біля дев'яти населених пунктів.
ЗСУ, армія рф
Окупанти просунулися на Донбасі, Харківщині та в Курській області / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • РФ має просування у двох областях
  • Окупанти також мають успіх на Курщині

Аналітики моніторингового проєкту проєкту DeepState оновили карту бойових дій і в ніч на 8 січня повідомили про просування ворога на Донеччині, на Харківщині та в місцях проведення спецоперації в російській Курській області.

Зазначається, що "ворог просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці", біля Нескучного та Ятарного в Донецькій області.

відео дня

Крім того, стало відомо про його просування у Дворічній на Харківщині, пише DeepState.

Аналітики повідомили й про те, що росіяни просунулися в Новоіванівці та біля Нової Сорочини Курської області РФ.

У повідомленні додали, що "уточнюється ситуація в Махновці" на Курщині.

Ситуація на фронті - останні новини:

Армія країни-агресора Росії змогла прорвати українську оборону на Лиманському напрямку. Про це повідомив командир взводу 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман". За його словами, це дало окупантам можливість просуватися до селища Колодязі в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

Російські війська майже повністю окупували Курахове Донецької області. Лише в околицях міста, де розташована ТЕС, залишається кілька спостережних пунктів Сил оборони. Про це 8 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

7 січня аналітики DeepState опублікували інформацію про окупацію армією країни-агресора Росії населеного пункту Лозова, що в Харківській області. Однак офіційно ця інформація не підтвердилася. Представник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов прокоментував ситуацію в місті в рамках телемарафону. За його словами, "інформація з місць протилежна".

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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