В США призупиняли постачання зброї Україні за спиною Трампа: ЗМІ дізнались деталі

Головне:
- Білий дім не знав про призупинення допомоги Україні
- Американський міністр не вперше ініціював паузу у допомозі Україні
- Трамп відновив поставки зюрої Україні
У США рішення про призупинення військової допомоги Україні санкціонував міністр оборони Піт Гегсет, який не повідомив про це Білий дім напередодні. Про це пише CNN з посиланням на п'ять ознайомлених із ситуацією джерел.
Такий крок чиновника викликав суперечки в адміністрації президента США Дональда Трампа, адже там намагалися зрозуміти, чому військову допомогу зупинили та як це пояснити Конгресу і офіційним особам з України.
Видання зазначає, що Гегсет не вперше призупинив військову допомогу Україні. Вперше це сталося ще у лютому, але його рішення швидко скасували. У липні цього року ситуація повторилася.
Зараз Гегсет нібито керувався рекомендацією від заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі, який переконаний в необхідності зосередження США на Китаї та Азії, а не Європі, в тому числі й Україні. Однак Трамп заявив про продовження поставок зброї Україні.
Призупинення США постачання зброї Україні - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що Міністр оборони США Піт Хегсет наказав призупинити відправлення партії ракет і боєприпасів в Україну на тлі занепокоєння з приводу запасів збройних сил США.
Згодом стало відомо, що рішення Пентагону було ухвалено після того, як президент США Дональд Трамп на саміті НАТО пообіцяв знайти для України дефіцитні засоби ППО.
В результаті Трамп у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що не ухвалював рішення щодо припинення постачання озброєння Києву і США нададуть Україні стільки військової підтримки, скільки буде можливо.
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Про джерело: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.
Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.
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