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Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву: ЗМІ оприлюднили аудіозапис

Анна Косик
9 липня 2025, 09:44
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Ще до вступу на посаду президента США Трамп дозволив собі досить відверту розмову.
Трамп, Путин
Трамп переходив на погрози у розмові з Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скріншот з відео

Основне:

  • Трамп погрожував Путіну перед повномасштабним вторгненням РФ
  • Путін не повірив у погрози Трампа на 100%
  • Погрози Трампа прозвучали і в сторону очільника Китаю

Президент США Дональд Трамп стверджував, що погрожував кремлівському диктатору Володимиру Путіну "розбомбити Москву до біса" у випадку вторгнення країни-агресорки Росії в Україну.

Видання CNN опублікувало аудіозаписи, на яких Трамп, ще будучи кандидатом у президенти США, під час закритої зустрічі донорів у 2024 році переповідав цю історію. За словами нинішнього президента США, він наголошував під час розмови з Путіним, що у нього немає іншого вибору.

відео дня
Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Аудіозапис зізнань Трампа про погрози Путіну:

Якщо вірити аудіозапису, то у відповідь Трамп почув, що кремлівський диктатор йому не вірить. При цьому сам американський президент зазначив, що Путін повірив йому на 10%.

Згодом очільник США заявив, що аналогічне попередження отримав і китайський лідер Сі Цзіньпін щодо можливого вторгнення у Тайвань. На цей раз Трамп пообіцяв розбомбити Пекін.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Дональд Трамп заявив про те, що глава Кремля Володимир Путін годує Білий дім маячнею, тому питання нових санкцій США щодо агресора Росії розглядається серйозно.

Раніше повідомлялося, що останні заяви Дональда Трампа, у яких він висловлює невдоволення діями Путіна, свідчать про успіх України у формуванні у президента США правильного розуміння, хто винен у відсутності мирних домовленостей.

Нещодавно президент США знайшов нову причину російського повномасштабного вторгнення до України. Трамп пов’язав початок повномасштабної війни Росії проти України з невдалим виведенням американських військ з Афганістану у 2021 році, зазначивши, що ця демонстрація слабкості стала для російського диктатора та воєнного злочинця Путіна сигналом для нападу.

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Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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