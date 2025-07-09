Луцьк під масованим ударом ракет та дронів: мер розповів про наслідки атаки

Вибухи в Луцьку лунали впродовж всієї ночі.

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Росіяни тероризували Луцьк ракетами та дронами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Росіяни атакували дронами та ракетами Луцьк

У місті обійшлося без загиблих

Внаслідок ворожого удару здійнялися пожежі

У ніч на 9 липня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами. У декількох містах пролунали вибухи, зокрема, ворог тероризував Луцьк. Вибухи в регіоні підтвердив міський голова Ігор Поліщук.

Поліщук зазначив, що працює ППО та попросив мешканців міста перебувати у безпечних місцях. Близько 02:32 він написав, що на підльоті до міста зафіксували ударний дрон.

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Спочатку у Повітряних силах написали, що БпЛА рухається в напрямку Луцька зі Сходу. Вже після 2:32 Поліщук зазначив, що фіксують ще БпЛА на підльоті до міста, а у Повітряних силах уточнили, що ці дрони летять з різних напрямків.

Згодом росіяни підняли в небо 2 літаки МіГ-31К, що є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Попередньо ворог здійснив пуск ракет, тоді Поліщук застеріг, що випущені цілі, ймовірно, рухаються у бік Луцька. Після цього у місті пролунали вибухи, а моніторингові канали повідомили, що 2 "Кинджали" локаційно втрачені на Волині.

Повторні пуски "Кинджалів" зафіксували близько 04:43. Паралельно місто відбивалося ще від російських дронів.

Згодом Поліщук офіційно повідомив про наслідки російського удару по регіоні.

Він зазначив, що у ніч на 9 липня була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на Луцьк та громаду.

"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується", - написав він.

За його даними, станом на 06:16 інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, у якому розкрито деталі атаки росіян по Україні:

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері вівторка, 8 липня, по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Причина - зліт російського винищувача МіГ-31К — носія аеробалістичних ракет "Кинджал". Російська армія здійснила пуски ракет типу "Кинджал". Один зі снарядів рухався у напрямку Житомир – Старокостянтинів.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміло 4 вибухи. Внаслідок удару РФ було відомо про постраждалих.

Днем раніше, 6 липня російські окупаційні війська застосували дрони "Shahed" по Київській області, Харкову та Запорізькій області. Вибухи гриміли і в Миколаєві. Фіксували пожежі та руйнування. Постраждали люди.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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