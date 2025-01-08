РФ окупувала майже все Курахове: в DeepState розкрили ситуацію у місті

Контроль над містом дає ворогу багато переваг для розвитку наступальних дій на захід, зазначили аналітики DeepState.

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Майже все Курахове окуповано / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти deepstatemap.live

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Росіяни майже повністю окупували Курахове

ЗСУ мають кілька спостережних пунктів на околицях міста

Генштаб ЗСУ наразі не підтвердив окупацію Курахового

Російські війська майже повністю окупували Курахове Донецької області. Лише на околицях міста, де розташована ТЕС, залишається кілька спостережних пунктів Сил оборони. Про це повідомив аналітичний проект DeepState.

Станом на кінець 6 січня поблизу міської ТЕС ще була певна кількість спостережних пунктів українських захисників. Проте, за словами аналітиків, глобально це вже не впливає на контроль над Кураховим.

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"Майже все Курахове окуповано ворогом і його утримання силами кількох СПшок — виключно політична задача. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворога на Дачне і південніше", - йдеться у повідомленні.

У DeepState зазначили, що росіяни вже почали перекидати підрозділи до Мирнограда. Поблизу міста очікується нарощення кількості атак російських окупантів.

Аналітики підкреслюють, що контроль над Кураховим дає окупантам переваги для наступу на захід. Натомість перебування Сил оборони створює додаткові труднощі для українських підрозділів.

"Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там, а повідомлення речників про "контроль над містом" ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії випливають не з площини реалій поля боя, а з позиції утримати "ту стіну" чи "той город з картоплею", – додали в DeepState.

Курахове / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ офіційно не підтвердили окупацію Курахового. За даними Генштабу, станом на 22:00 на Курахівському напрямку відбулося 17 боєзіткнень.

"Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного. Наразі триває одне боєзіткнення", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Кураховому - останні новини

Нагадаємо, 6 січня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяву Міноборони РФ про повну окупацію Курахового. За його словами, позиції Сил оборони залишаються у західній і північній частинах ТЕС.

Також відомо, що російські війська прорвалися у промислову зону міста, але не змогли повністю окупувати Курахове. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що ЗСУ знищують окупаційні сили та виконують завдання в промзоні, де знаходяться ТЕС і кілька заводів.

Як повідомляв Главред, окупанти активно штурмують міську забудову Курахового та намагаються просуватися в напрямку Дачного і Янтарного. Сили оборони України протистоять наступу, локалізуючи та знищуючи штурмові групи противника, розповіли в ОСУВ "Хортиця".

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