Невідомі дрони летіли на Москву: у росіян істерика через потужні вибухи

У Міноборони країни-агресора заявили, що системи ППО нібито над територією Росії збили 86 дронів.

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Дрони атакували території Росії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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У Московській області пролунали вибухи

Мер Москви відзвітував про роботу ППО

У ніч на 9 липня у Московській області було неспокійно. Росіяни скаржилися на атаку невідомих дронів. Зокрема, у Зеленограді лунали вибухи. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Близько 22:33 8 липня керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко написав, в Росії зустрічають невідомі літаючі обʼєкти. Він також опублікував відео, на якому видно проліт дрона.

відео дня

Про "відбиття" атаки дронів, які нібито летіли на Москву, мер столиці країни-агресора Сергій Собянін розповідав близько третьої ночі.

Він традиційно заявив, що система ППО Росії збила безпілотник, що летів на Москву. За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Пізніше він повідомив про ще один збитий безпілотник, який намагався прорватися до Москви.

У Міноборони країни-агресора заявили, що системи ППО нібито над територією Росії збили 86 дронів.

За даними росЗМІ, потужні вибухи лунали в районі Зеленограду. Також під атакою БпЛА були й інші регіони Росії. Крім того, через загрозу ударів дронами, у РФ тимчасово закривали аеропорт "Шереметьєво".

Telegram-канали також опублікували відео, на яких показані моменти прольоту безпілотників у небі, вибух БпЛА, вочевидь в результаті роботи ППО.

Варто додати, що Зеленоград вважають головним науково-виробничим центром російської електроніки та мікроелектроніки.

Росію атакували невідомі дрони - дивіться відео:

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Нагадаємо, 8 липня, в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа, яка охопила складські та офісні приміщенні. Густий дим від пожежі було видно в багатьох районах міста.

Як писав Главред, у понеділок, 7 липня, невідомі дрони атакували Росію. Щонайменше 7 вибухів пролунали в місті Краснозаводськ Московської області.

Днем раніше на Новоросійськ (Краснодарський край) було здійснено комбіновану атаку з використанням як морських, так і повітряних безпілотників. Протягом кількох годин у місті лунала повітряна тривога, працювала система протиповітряної оборони, чулася стрілянина.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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