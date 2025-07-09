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Трамп може посилити ППО України: що задумав глава Білого дому

Маріна Фурман
9 липня 2025, 07:32
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Відомо, що американський лідер розглядає можливість надання Україні ЗРК Patriot.
Трамп, Patriot
Трамп може передати Україні ще одну систему Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія

Основне:

  • Трамп може передати Києву додаткову систему ППО Patriot
  • Штати хочуть захистити Україну від російських атак

Глава Білого дому Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні додаткового зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

Трамп заявив, що США повинні надати Україні зброю, щоб та могла себе захистити від російських ударів. Після цієї заяви, за словами американських посадовців, він пообіцяв, посилити оборону України від ворожих атак.

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Якщо таке рішення ухвалять, то ЗРК Patriot стане першою великою системою озброєння, яку адміністрація Трампа надасть Києву самостійно - без попереднього схвалення з боку Білого дому за президента Джо Байдена.

У матеріалі йдеться, що Білий дім вже звернувся до Пентагону з проханням розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, в тому числі системи Patriot. Також ведеться робота з іноземними партнерами щодо можливості передачі Україні більше таких ЗРК.

Видання зазначає, що Америка передала Україні три системи Patriot, ще три надала Німеччина. Додаткову одну установку поставлено за участю європейських країн.

Трамп може посилити ППО України: що задумав глава Білого дому
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Військова допомога США Україні - новини за темою

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін годує Білий дім маячнею. Звучить красиво, але беззмістовно. За словами американського президента, Путін поводиться неправильно, тому ухвалено рішення допомогти Україні зброєю.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

Пізніше у Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який пообіцяв надати Україні нові пакети військової допомоги.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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