Зеленський назвав умову, яка може зупинити російські атаки по Україні

Український лідер відреагував на ворожий удар по Луцьку.

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Президент України відреагував на російський удар / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

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Зеленський відреагував на російський удар по Україні

Лідер закликав партнерів ввести санкції проти РФ

У ніч на 9 липня, війська російського диктатора Володимира Путіна масштабно атакували міста України. Основний удар був по Луцьку. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий ворожий удар.

Він навів інформацію Повітряних сил ЗСУ, у якій йдеться, що росіяни запустили по Україні 741 ціль. За його словами, основна частина дронів та ракет була збита.

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Зеленський повідомив, що зараз у багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки.

"Основний удар був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях", - сказав президент України.

Він наголосив, що потрібно ввести болючі санкції проти російської нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту.

"Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти", - додав український лідер.

Дивіться відео, у якому детально розказано про нічний удар РФ по Україні:

Російські удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 9 липня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами. У Луцьку лунали вибухи. Внаслідок атаки на місто спалахнули пожежі.

Під російський удар також потрапила Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів. Під час обстрілу в місті постраждала жінка 1980 року народження.

Нагадаємо, увечері вівторка, 8 липня, по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Причина - зліт російського винищувача МіГ-31К — носія аеробалістичних ракет "Кинджал". Російська армія здійснила пуски ракет типу "Кинджал". Один зі снарядів рухався у напрямку Житомир – Старокостянтинів.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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