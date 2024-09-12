Армія РФ окупувала два населені пункти на Донбасі - аналітики

Окупанти, ймовірно, захопили Лисівку та Маринівку в Донецькій області.

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Росіяни, ймовірно, захопили два села на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: DeepStateUA, 38 окрема бригада морської піхоти

Російська армія окупувала Лисівку в Донецькій області. Про це йдеться у звіті аналітиків моніторингового каналу DeepState, опублікованому вночі 12 вересня.

"Ворог окупував Лисівку, а також просунувся біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, до Українського та околиць", - ідеться в повідомленні DeepState.

Війна в Україні - Карта Deep state

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. відео дня

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті також повідомили, що російські війська, ймовірно, захопили Лісовку, яка розташована на південний схід від Покровська і просунулися далі на південний схід від міста.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 вересня, видно, як російські війська піднімають прапор у центрі Лісовки, а російські блогери стверджували, що підрозділи РФ захопили населений пункт.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, вказують на те, що російські сили також просунулися в полях на захід від Маринівки (на південний схід від Покровська) і що вони, ймовірно, захопили Маринівку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець визнав, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід і схід від Селидового і на захід від Новогродівки (обидва розташовані на південний схід від Покровська).

Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися на схід від Українського (на південний схід від Покровська) і в полях на північ і південний схід від Українського. Російські війська нібито намагаються оточити українські сили в межах населеного пункту. Однак ISW не помітила жодних ознак того, що українські сили в населеному пункті перебувають під загрозою оточення.

Карта боїв ISW / understandingwar.org

Російські війська також продовжували наступальні дії на схід від Покровська в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки та Михайлівки та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Маринівки, Селидового, Українська та Гірника.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

На Покровському напрямку від початку доби в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селидового та Михайлівки українські війська відбили 30 наступальних і штурмових дій ворога.

На Курахівському напрямку наразі за добу налічується 22 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Наразі триває вісім бойових зіткнень.

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія може оточити Сили оборони України в районі населеного пункту Невельське на Покровському напрямку фронту. Про це повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Силам оборони України довелося відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара. Про це 9 вересня заявили аналітики моніторингового каналу DeepState. Українське командування не повідомляло про втрату цього населеного пункту.

Армія країни-агресора Росії за останні тижні досягла тактичного просування під Вугледаром Донецької області. Як повідомляють у звіті британської розвідки, найімовірніше, цей напрямок і надалі залишатиметься гарячим.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив в інтерв'ю CNN, що українські військові зупинили наступ росіян на стратегічно важливому Покровському напрямку. За останні шість днів окупанти не змогли просунутися ні на метр, і зараз росіяни не мають змоги маневрувати або перекидати сили на інші напрямки.

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