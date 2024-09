Армія РФ окупувала два населені пункти на Донбасі - аналітики

Російська армія окупувала Лисівку в Донецькій області. Про це йдеться у звіті аналітиків моніторингового каналу DeepState, опублікованому вночі 12 вересня.

"Ворог окупував Лисівку, а також просунувся біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, до Українського та околиць", - ідеться в повідомленні DeepState.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті також повідомили, що російські війська, ймовірно, захопили Лісовку, яка розташована на південний схід від Покровська і просунулися далі на південний схід від міста.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 вересня, видно, як російські війська піднімають прапор у центрі Лісовки, а російські блогери стверджували, що підрозділи РФ захопили населений пункт.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, вказують на те, що російські сили також просунулися в полях на захід від Маринівки (на південний схід від Покровська) і що вони, ймовірно, захопили Маринівку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець визнав, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід і схід від Селидового і на захід від Новогродівки (обидва розташовані на південний схід від Покровська).

Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися на схід від Українського (на південний схід від Покровська) і в полях на північ і південний схід від Українського. Російські війська нібито намагаються оточити українські сили в межах населеного пункту. Однак ISW не помітила жодних ознак того, що українські сили в населеному пункті перебувають під загрозою оточення.

Російські війська також продовжували наступальні дії на схід від Покровська в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки та Михайлівки та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Маринівки, Селидового, Українська та Гірника.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.