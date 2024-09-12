Армія РФ окупувала два населені пункти на Донбасі - аналітики

Російська армія окупувала Лисівку в Донецькій області. Про це йдеться у звіті аналітиків моніторингового каналу DeepState, опублікованому вночі 12 вересня.
"Ворог окупував Лисівку, а також просунувся біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, до Українського та околиць", - ідеться в повідомленні DeepState.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті також повідомили, що російські війська, ймовірно, захопили Лісовку, яка розташована на південний схід від Покровська і просунулися далі на південний схід від міста.
На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 вересня, видно, як російські війська піднімають прапор у центрі Лісовки, а російські блогери стверджували, що підрозділи РФ захопили населений пункт.
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, вказують на те, що російські сили також просунулися в полях на захід від Маринівки (на південний схід від Покровська) і що вони, ймовірно, захопили Маринівку.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець визнав, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід і схід від Селидового і на захід від Новогродівки (обидва розташовані на південний схід від Покровська).
Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися на схід від Українського (на південний схід від Покровська) і в полях на північ і південний схід від Українського. Російські війська нібито намагаються оточити українські сили в межах населеного пункту. Однак ISW не помітила жодних ознак того, що українські сили в населеному пункті перебувають під загрозою оточення.
Російські війська також продовжували наступальні дії на схід від Покровська в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки та Михайлівки та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Маринівки, Селидового, Українська та Гірника.
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Що кажуть у Генштабі ЗСУ
На Покровському напрямку від початку доби в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селидового та Михайлівки українські війська відбили 30 наступальних і штурмових дій ворога.
На Курахівському напрямку наразі за добу налічується 22 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Наразі триває вісім бойових зіткнень.
Ситуація на фронті - останні новини
Російська окупаційна армія може оточити Сили оборони України в районі населеного пункту Невельське на Покровському напрямку фронту. Про це повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко.
Силам оборони України довелося відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара. Про це 9 вересня заявили аналітики моніторингового каналу DeepState. Українське командування не повідомляло про втрату цього населеного пункту.
Армія країни-агресора Росії за останні тижні досягла тактичного просування під Вугледаром Донецької області. Як повідомляють у звіті британської розвідки, найімовірніше, цей напрямок і надалі залишатиметься гарячим.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив в інтерв'ю CNN, що українські військові зупинили наступ росіян на стратегічно важливому Покровському напрямку. За останні шість днів окупанти не змогли просунутися ні на метр, і зараз росіяни не мають змоги маневрувати або перекидати сили на інші напрямки.
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