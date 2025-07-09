Україна може повернутися до відключень світла цього літа: названо причину

Є кілька факторів, що можуть призвести до відключень електроенергії.

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З яких причин в Україні можуть відключати електроенергію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказала Войціцька:

Влітку в Україні можуть ввести відключення електроенергії

Чи будуть обмеження залежить від температури повітря та ходу ремонтних робіт

Цьогоріч у липні та серпні не можна повністю виключати ризики повернення до відключень електроенергії в Україні. Про це в етері Київ24 розповіла директорка з адвокації в енергетичному секторі Вікторія Войціцька.

За її словами, причиною цього може стати висока температура повітря. Такі відключення матимуть технічний характер через пік навантаження, з яким не зможе впоратися енергосистема.

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Подібна ситуація була в Україні минулого року, однак тоді, окрім спеки, відключення електроенергії спровокували удари країни-агресорки Росії по енергосистемі.

"Виключити, на 100% сказати, що або відключень, або обмежень з постачанням електроенергії не буде протягом літа не можна", - наголосила Войціцька.

Вона також нагадала про проведення ремонтних робіт та технічного обслуговування атомних станцій. Через що може виникнути брак потужності, тобто об'єму електроенергії.

"Особливо, якщо у другій половині липня, у серпні буде дуже висока температура, тобто вдень вона буде коливатися в межах 28-32 градусів тепла, то також може бути обмежене постачання електроенергії", - додала директорка з адвокації в енергетичному секторі.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, енергетичний аналітик Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв попереджав, що енергетична система в Україні період літніх місяців залишатиметься на стабільному рівні, але за умови, якщо вдасться уникнути масштабних атак з боку РФ.

Нещодавно стало відомо, що в Україні не прогнозується відключень електрики влітку, адже ремонт основних об’єктів генерації спланували так, щоб енергосистема могла повністю забезпечити споживачів світлом.

Раніше, як писав Главред, очільник Міненерго Герман Галущенко повідомив, що взимку 2025-2026 року, за попередніми прогнозами, українці не замерзнуть та не залишаться без світла.

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Про персону: Вікторія Войціцька Вікторія Войціцька — українська політична діячка, директорка з адвокації в енергетичному секторі. Народна депутатка України 8-го скликання. Членкиня парламентської фракції Об'єднання "Самопоміч", секретарка Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, а також Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, пише Вікіпедія.

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