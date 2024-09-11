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Байден обговорить з Британією можливі удари ЗСУ вглиб Росії: Блінкен назвав дату

Яна Ставська
11 вересня 2024, 20:34
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Блінкен також оголосив про новий пакет невійськової допомоги Україні на 717 млн доларів.
Байден обговорить з Британією можливі удари ЗСУ вглиб Росії: Блінкен назвав дату
Блінкен у Києві зробив важливу заяву / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ОП

Американський президент Джо Байден вже цієї пʼятниці, 13 вересня, обговорить з британським премʼєром Кіром Стармером питання надання дозволу Україні бити вглиб Росії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив під час пресконференції у Києві у середу, 11 вересня, в рамках четвертого саміту Кримської платформи 2024.

Американський високопосадовець зауважив, що "потреби України змінюються, бо змінюється ситуація". Ескалація ж, підкреслив держсекретар, відтепер "не вирішальна".

"Наші очільники (ідеться про президента США Джо Байдена і британського премʼєра Кіра Сталмера, - Главред) зустрінуться у пʼятницю (13 вересня, — Главред) в США", — відповів глава Держдепу.

відео дня

До слова, напередодні ЗМІ писали, що Байден близький до надання Україні дозволу завдавати глибоких ударів по Росії ракетами ATACMS. При цьому ходили чутки, що про рішення США оголосить під час візиту в Київ Ентоні Блінкен.

Крім цього, Блінкен оголосив про новий пакет невійськової допомоги Україні на 717 млн. доларів.

Як пояснює пресслужба Держдепартаменту США, ці понад 700 млн доларів підуть на українську енергетику, гуманітарну допомогу та розмінування.

На відновлення української енергетики після російських ракетних ударів США дають 325 млн доларів — на додаток до 500 млн, обіцяних на Саміті миру на початку літа.

На гуманітарну допомогу, згідно з пресрелізом Держдепартаменту, підуть майже 290 млн доларів.

Удари по Росії - що говорили в США та в Україні

Україна вже довгий час вимагала від США дозволити їй завдавати глибших ударів по військових цілях окупантів у Росії. Але донедавна адміністрація Байдена щодо цього висловлювалася категорично.

В інтерв'ю NBC News президент Володимир Зеленський зазначив, що Америка має дати "зелене світло" хоча б на застосування наявних далекобійних ракет по Росії.

Головною ціллю таких глибоких ударів стануть військові аеродроми, які росіяни використовують для обстрілу України. Однак, на думку майора ЗСУ Олексія Гетьмана, під ударом будуть і військово-промислові заводи.

"Звичайно, по всіх об'єктах ми вдарити не зможемо, але ми зможемо ускладнити виробництво тих самих ракет і боєприпасів", - зазначив Гетьман.

У той же час експерт Олександр Кочетков у блозі Главреда зауважував, що дальності ATACMS для таких цілей просто не вистачить.

Раніше ЗМІ писали, що США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 ракети JASSM дальністю до 400 км. Вони, на думку Кочеткова, можуть з'явитися в Україні не раніше 2025 року, навіть якщо рішення про їхню передачу ухвалять вже завтра.

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