ЗСУ зупинили жорсткий наступ РФ на 'гарячому' напрямку - Сирський

Росіяни втратили можливість маневрувати своїми здібностями.

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ЗСУ зупинили наступ РФ на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Українські військові змогли зупинити наступ росіян на Покровському напрямку, який є стратегічно важливим містом. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

Протягом кількох тижнів Покровський напрямок був епіцентром війни на сході. Але за останні шість днів окупанти не просунулися ні на метр. У росіян тепер немає можливості маневрувати здібностями і розгортати їхні сили підкріплення на інших напрямках.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює ... І це послаблення, безумовно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися", - сказав він. відео дня

Сирський додав, що росіяни мають перевагу в авіації, ракетах, артилерії, кількості боєприпасів, а також, звісно, в особовому складі, танках і БМП.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти зосереджують сили і резерви для подальшого просування в напрямку Покровська, але поки що Силам оборони України вдалося зупинити наступ ворога, повідомив військовий експерт і полковник запасу Роман Світан.

Співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що противник активізувався на Вугледарському, Покровському та Курахівському напрямках.

Іноземні ЗМІ прогнозують можливе захоплення Покровська та Донеччини навесні наступного року, але військовий експерт Михайло Жирохов вважає такі прогнози передчасними через невизначеність результатів осінньої кампанії.

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