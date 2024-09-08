'Там ситуація найгостріша': ЗСУ можуть потрапити в котел на Донеччині - генерал

Генерал-лейтенант ЗСУ зазначив, що росіяни намагаються "охопити" підрозділи українських військ в районі населеного пункту Невельське.

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Російська окупаційна армія може оточити Сили оборони України в районі населеного пункту Невельське на Покровському напрямку фронту. Про це в ефірі Radio NV повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник Благодійного Фонду Закриймо небо України, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

"У районі Невельського ситуація склалася [не найкраща — там загрожує - ред.] охоплення ворогом наших військ, які там знаходяться. Треба глянути на мапу і одразу видно, що це загроза. <...> Найбільш гостра ситуація зараз там", — зазначає Романенко.

За його словами, росіяни розуміючи, що їхній наступ на покровському та Торецькому напрямку зупинилось, намагаються активізуватись в районі Невельського, в напрямку Курахового та поблизу Вугледара.

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"Вони його два роки не можуть ні в лоб, ні з флангів взяти. І тому нова воєнна тактична ідея, щоб з півночі зайти в тил до системи оборони навколо Вугледара, і таким чином вирішити це завдання".

Романенко зазначив, що наші Сили оборони активно діють як в районі Невельського, так і в районі Вугледара, щоб зривати плани ворога.

Що відомо про Покровск / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський наступ на Покровськ зупинився. The New York Times, посилаючись на супутникові знімки, підтверджує, що ЗСУ вдалося призупинити просування противника під Покровськом — на ключовій ділянці російського літнього наступу. Рух російських військ зупинили ще тиждень тому біля міста Селидове.

Українські захисники зупинили просування російських військ на Покровському напрямку, але противник продовжує шукати нові можливості для атаки. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що на Покровському напрямку була перекинута 15 бригада Нацгвардії "Кара-Даг", яка ефективно діяла в цьому районі.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив в інтерв'ю CNN, що українські військові зупинили наступ росіян на стратегічно важливому Покровському напрямку. За останні шість днів окупанти не змогли просунутися ні на метр, і зараз росіяни не мають можливості маневрувати чи перекидати сили на інші напрямки.

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