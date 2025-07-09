'Моя кохана': Бражко підтвердив роман із Квітковою

Коротко:
- Як Бражко підтвердив роман із Квітковою
- Який для цього знайшовся привід
Футболіст Володимир Бражко підтвердив роман із блогеркою Дашею Квітковою.
На своїй сторінці в Instagram Бражко опублікував фото разом із Дашею і вже не став витримувати інтригу. "З днем народження, моя кохана", - підписав фото футболіст.
На фото Квіткова показує язика і притискається до футболіста в машині.
Зазначимо, що чутки про роман Квіткової та Бражка з'явилися давно. Їх разом бачили на весіллі, а пізніше блогерка приїхала на футбольний матч спортсмена.
Крім того, нещодавно Квіткову і Бражка спіймали за поцілунками на весіллі їхніх спільних друзів.
Мабуть, тепер медіа може стежити за розвитком нового роману і його "наслідками".
До речі, Квіткова також зробила репост сторіз.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Квіткова опублікувала жартівливий ролик, в якому сказала, що з'їла в новорічну ніч 12 виноградинок поки лунав бій курантів і запила це все шампанським. Ось тому цей рік буде дуже щасливим і вдалим для неї.
Раніше також Даша Квіткова показалася в обіймах невідомого чоловіка.
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Хто така Даша Квіткова?
Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Нікітою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
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