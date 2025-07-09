'Моя кохана': Бражко підтвердив роман із Квітковою

Український футболіст Бражко підтвердив роман із блогеркою Квітковою.

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Даша Квіткова офіційно у стосунках / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Коротко:

Як Бражко підтвердив роман із Квітковою

Який для цього знайшовся привід

Футболіст Володимир Бражко підтвердив роман із блогеркою Дашею Квітковою.

На своїй сторінці в Instagram Бражко опублікував фото разом із Дашею і вже не став витримувати інтригу. "З днем народження, моя кохана", - підписав фото футболіст.

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На фото Квіткова показує язика і притискається до футболіста в машині.

Зазначимо, що чутки про роман Квіткової та Бражка з'явилися давно. Їх разом бачили на весіллі, а пізніше блогерка приїхала на футбольний матч спортсмена.

Футболіст Бражко підтвердив роман із Квітковою / Фото Instagram/ vova.brazhko

Крім того, нещодавно Квіткову і Бражка спіймали за поцілунками на весіллі їхніх спільних друзів.

Мабуть, тепер медіа може стежити за розвитком нового роману і його "наслідками".

До речі, Квіткова також зробила репост сторіз.

/ Фото Instagram/kvittkova

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Квіткова опублікувала жартівливий ролик, в якому сказала, що з'їла в новорічну ніч 12 виноградинок поки лунав бій курантів і запила це все шампанським. Ось тому цей рік буде дуже щасливим і вдалим для неї.

Раніше також Даша Квіткова показалася в обіймах невідомого чоловіка.

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Хто така Даша Квіткова? Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Нікітою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

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