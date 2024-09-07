РФ змінила тактику: ворог просувається до стратегічно важливого міста Донеччини

Останні тижні увага прикута до Покровського напрямку на фронті, однак зараз ворог намагається просунутись до іншого міста.

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Найближчим часом ворог може посилити тиск на місто / Колаж: Главред, фото: вікімедія, скрін з DeepState

Армія країни-агресора Росії за останні тижні досягла тактичного просування під Вугледаром Донецької області. Як повідомляють в звіті британської розвідки в соцмережі X, скоріш за все, цей напрямок і надалі залишатиметься гарячим.

За інформацією аналітиків силам РФ вдалося просунутися довкола Вугледару. Хоча цей населений пункт вже давно є ціллю окупантів і українські військові тримають оборону та стримують просування противника на півдні Донеччини, однак у серпні ситуація дещо змінилася.

"Росія вже неодноразово намагалася наступати на місто, що закінчувалося великими втратами і малими територіальними здобутками. Проте у серпні 2024 року російські сили досягли просування зі сходу та заходу від Вугледару, взявши під контроль сусіднє село Пречистівка і ведучи бої за Водяне", - йдеться у звіті. відео дня

Найімовірніше, у вересні ворог продовжить спроби просуватися навколо Вугледару, що становить загрозу для міста.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Що таке Міністерство оборони Великої Британії? Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Наступ окупантів на Вугледар - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти окупували село Пречистівка у Вугледарському районі Донецької області. Також повідомляється, що ворог просунувся біля Водяного.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський заявив, що на Курахівському напрямку за останні дні ворог посилив атаки з метою просування до Вугледара, що на Донеччині. Це місто є бажаним для захоплення армією країни-агресора Росії через стратегічну вагу.

Напередодні Сили оборони України зупинили просування військ агресора Росії на Покровському напрямку і ліквідували величезні сили окупантів. Частина росіян перемістилася на південь до Вугледара, щоб спробувати там створити певні передумови для флангових атак і оточення деяких підрозділів ЗСУ.

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