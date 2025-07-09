РФ атакувала Київську область: є постраждала, горіло підприємство

На місці події працюють пожежні підрозділи та комунальні служби.

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РФ атакувала Київську область / колаж: Главред, фото: Ігор Сапожко/Telegram

Коротко:

Однією з цілей ворога став район Броварів

Постраждалій надається вся необхідна медична допомога

У ніч на 9 липня російські військові атакували Київську область дронами-камікадзе та іншими засобами ураження. Про це заявив у Telegram мер Броварів Ігор Сапожко.

Однією з цілей ворога став район Броварів. Під час обстрілу в місті постраждала жінка 1980 року народження.

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Вона дістала травми грудної клітки, її госпіталізували до місцевої лікарні.

За даними влади, постраждалій надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, близько 4:15 уламки ворожого безпілотника спричинили сильне загоряння на території одного з підприємств у селі Требухів.

За інформацією ДСНС, постраждалих немає.

Наразі на місці події працюють пожежні підрозділи та комунальні служби. Остаточні наслідки нічної атаки ще уточнюються.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 9 липня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами. У Луцьку лунали вибухи. У результаті атаки на місто спалахнули пожежі.

Нагадаємо, 7 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміло 4 вибухи. Унаслідок удару РФ було відомо про постраждалих.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як Україна протидіятиме та відповідатиме на посилення російського повітряного терору.

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