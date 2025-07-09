РФ атакувала Київську область: є постраждала, горіло підприємство

Коротко:
- Однією з цілей ворога став район Броварів
- Постраждалій надається вся необхідна медична допомога
У ніч на 9 липня російські військові атакували Київську область дронами-камікадзе та іншими засобами ураження. Про це заявив у Telegram мер Броварів Ігор Сапожко.
Однією з цілей ворога став район Броварів. Під час обстрілу в місті постраждала жінка 1980 року народження.
Вона дістала травми грудної клітки, її госпіталізували до місцевої лікарні.
За даними влади, постраждалій надається вся необхідна медична допомога.
Крім того, близько 4:15 уламки ворожого безпілотника спричинили сильне загоряння на території одного з підприємств у селі Требухів.
За інформацією ДСНС, постраждалих немає.
Наразі на місці події працюють пожежні підрозділи та комунальні служби. Остаточні наслідки нічної атаки ще уточнюються.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 9 липня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами. У Луцьку лунали вибухи. У результаті атаки на місто спалахнули пожежі.
Нагадаємо, 7 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміло 4 вибухи. Унаслідок удару РФ було відомо про постраждалих.
Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як Україна протидіятиме та відповідатиме на посилення російського повітряного терору.
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