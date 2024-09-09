Армія РФ обходить Вугледар і просунулася під Покровськом, окуповано Водяне - DeepState

Підрозділи ЗС РФ рухаються вперед на Донеччині та мають успіхи під Покровськом і Вугледаром. Розмір просування ворога становить від 500 м до 1,3 км.

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Ворог захопив Водяне Донецької області - DeepState / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, deepstatemap

Силам оборони України довелося відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара. Про це заявили аналітики моніторингового каналу DeepState. Українське командування не повідомляло про втрату цього населеного пункту.

Експерти зазначають, що підрозділи ЗС РФ рухаються вперед на Донеччині та мають успіхи під Покровськом і Вугледаром. Розмір просування ворога становить від 500 м до 1,3 км. Один населений пункт окуповано повністю.

Ворог окупував Водяне / Фото: t.me/DeepStateUA

Біля Вугледара на Курахівському напрямку та біля Гродівки на Покровському напрямках росіяни просуваються далі на захід у бік адміністративних кордонів Донецької області.

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На Курахівському напрямку армія країни-агресора окупувала село Водяне під Вугледаром. 2-3 вересня росіяни перетнули дорогу О0532 від Мар'їнки до Вугледара. Потім росіяни досягли околиць Водяного (площа 1 кв. км), бої тривали п'ять днів, але зрештою ворогу вдалося захопити село і просунутися ще на 1,3 км. Лінія фронту, як показує карта, огинає Вугледар, розташований на 4 км південніше. Тим часом ворог прямує місцевою дорогою в бік Богоявленки (6,5 км на північ).

Війна в Україні зараз / Карта DeepState

На Покровському напрямку росіянам вдалося пройти ще 500 м до центру селища Гродівка. Орієнтовна окупована площа населеного пункту - близько третини (1,38 кв. км від загальної площі 5,18 кв. км).

Ситуація в районі Вугледара - останні новини

У британській розвідці повідомили, що армія країни-агресора Росії за останні тижні досягла тактичного просування під Вугледаром Донецької області. Згідно з прогнозом, цей напрямок і надалі залишатиметься гарячим.

За інформацією аналітиків силам РФ вдалося просунутися навколо Вугледара. Хоча цей населений пункт уже давно є ціллю окупантів і українські військові тримають оборону та стримують просування противника на півдні Донеччини, однак у серпні ситуація дещо змінилася.

У звіті Інституту вивчення війни за 5 вересня також ідеться про те, що російські окупаційні війська значно активізували свої наступальні операції в районі Вугледара і досягли незначних тактичних успіхів у цьому районі. Таким чином окупанти хочуть посилити тиск на Сили оборони України та створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку.

Генерал армії Микола Маломуж заявив, що Сили оборони України зупинили просування військ агресора Росії на Покровському напрямку та ліквідували величезні сили окупантів. Частина росіян перемістилася на південь до Вугледара, щоб спробувати там створити певні передумови для флангових атак і оточення деяких підрозділів ЗСУ.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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