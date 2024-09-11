РФ починає вибивати ЗСУ в Курській області: експерт про загострення ситуації

Окупанти переправилися через понтонні переправи, через річку Сейм у Глушківському районі, посилили свій наступальний потенціал і активно атакують з Кореньово.

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Окупанти наступають на Курщині / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

Ситуація для українських захисників в Курській області загострюється, адже російські війська посилюють наступальний потенціал. Ще давніше було прогнозовано, що рано чи пізно вони почнуть відбивати свої населені пункти, принаймні пробувати. Як стає зрозуміло, зараз це і відбувається.

Деталями про обстановку на Курщині поділився військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ця операція себе вичерпала ще тижні два тому, якщо не три. Було багато хейту на цю тему, що як так, ми там робимо велику справу. Так, перші два тижні ми робили велику справу, але росіяни зібрали набагато більше людей, ніж у нас є там. Було прогнозовано, що рано чи пізно вони почнуть відбивати свої населені пункти, принаймні пробувати. Ось зараз це відбувається. Окупанти переправилися через понтонні переправи, через річку Сейм у Глушківському районі, посилили свій наступальний потенціал і активно атакують з Кореньово", - зазначив він. відео дня

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Іван Ступак не сумнівається, що тиск з боку російських військ, щоб вибити українські війська, буде продовжуватись. Однак зараз найголовніше - зрозуміти і зважати, чого ми хочемо досягти та на які втрати й жертви готові піти, зауважив Ступак.

"На жаль, деякі відеокадри, зняті з російського квадрокоптера, вже показують наших полонених — близько 10 людей особового складу. Це неприємно, але очікувано. Окупанти будуть далі тиснути. Питання в тому, що ми там тримаємо, скільки ми можемо там тримати і які втрати для українського військового командування є прийнятними. Будь-які втрати для нас не є прийнятними, але є певні цілі", - резюмував військовий експерт.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини

Сьогодні стало відомо, що Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом. Рух росіян розпочався в районі сіл Апанасівка-Снагість, Журавлі-Калинів, Погребки та Бірки. Таким чином, РФ діє одразу з чотирьох напрямків.

Своєю чергою Зеленський розкрив мету операції ЗСУ на Курському напрямку. Україна зберігає рубежі в Курській області, підкреслив глава держави.

Главком Сирський також зізнався, чому насправді ЗСУ пішли на Курщину. Українська операція на Курщині знизила загрозу наступу окупантів на Сумську область і перенесла бойові дії на територію Росії, зазначив головком ЗСУ.

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