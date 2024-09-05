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ЗСУ відновили втрачені позиції на Донеччині: де ворог завдав удару у відповідь

Анна Косик
5 вересня 2024, 08:34
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Окупанти не припиняють атакувати українські сили вздовж майже усієї лінії фронту. Попри тиск зі сторони ворога ЗСУ вдається досягати успіхів.
ВСУ, карта боя
Ворог не покидає намірів захопити Покровськ та Вугледар / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з ISW

Окупаційна армія країни-агресора Росії продовжує посилено атакувати Покровський та Курахівський напрямки. Водночас ЗСУ вдалося просунутися поблизу Донецька.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, вказують на відновлення позицій ЗСУ у східній частині Максимільянівки, що на захід від Донецька.

Водночас геолокаційні кадри на південних схід від Покровська підтверджують просування ворога на південь Новогродівки та на захід від Миколаївки. Також Міноборони РФ заявило про захоплення Карлівки, аналітики вважають, що це сталося до 30 серпня.

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Окупаційні війська продовжили наступальні операції на схід від Покровська в районі 6 населених пунктів та на південний схід від міста в районі Новогродівки, Селидово, Михайлівки, Бажаного Першого, Українки та Галицинівки.

Не зменшує активність ворог і на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри свідчать, що противник просунувся на північ від Парасковіївки, що на північний схід від Вугледару. Просування в окупантів є і вздовж шосе Велика Новосілка-Павлівка Т-0509, що на захід від міста.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, про активізацію ворога на Курахівському напрямку повідомляв експерт Грабський. За його словами, російські окупанти намагаються досягти одразу двох цілей - просунутися в районі Курахового, захопити енергогенеруюче підприємство, створюючи нависання над Вугледаром та оточити українські сили під містом.

Нещодавно противник пережив найдорожчу добу за весь час повномасштабного вторгнення агресора Росії в Україну. Аналітик Ендрю Перпетуа підрахував понад 180 пошкоджених, знищених і покинутих російських машин і важкого озброєння.

Раніше російські окупанти окупували село Пречистівка у Вугледарському районі Донецької області. За даними DeepState, також ворог просунувся біля Водяного.

Інші новини про наступ ворога:

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війна в Україні ЗСУ російські війська Покровськ
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