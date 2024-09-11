ЗСУ використали практично всі запаси ракет ATACMS - CNN

У США обмежений запас ракетних комплексів, який вони можуть надати Україні без шкоди для власної військової готовності.

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США передали ракети, але не дозволили застосовувати їх для ударів углиб РФ / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Вікіпедія

США передали Україні "кілька сотень" ракетних комплексів ATACMS, Київ використав уже більшість із них. Про це пише CNN з посиланням на американського чиновника, який попросив зберегти анонімність.

За словами співрозмовника видання, у США обмежений запас ракетних комплексів, який вони можуть надати Україні без шкоди для власної військової готовності, а використання цієї зброї для завдання ударів у глибині Росії виснажило б українські запаси ATACMS, які можна було б використати для інших частин військової кампанії, наприклад, у Криму.

Однак джерело CNN повідомило, що, за словами українців, у межах досяжності ракетного комплексу, є об'єкти з виробництва зброї, які можуть бути гідними військовими цілями.

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Як відомо, кілька місяців офіційний Київ звертається до партнерів у Європі та США з проханням дозволити використовувати західні ракети для ударів по військових об'єктах на території Росії.

США тривалий час не надавали дозволу застосовувати свої ракети для ударів углиб РФ, а після вторгнення окупаційної армії на Харківщину, дозволили бити лише в прикордонній зоні на глибину не більше 100 кілометрів.

Як пише CNN, група ключових республіканців у Палаті представників Конгресу США звернулася до президента Джо Байдена із закликом скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів у глибину РФ. Цей лист було надіслано напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва 11 вересня.

Республіканські законодавці стверджують, що "занепокоєння адміністрації щодо ескалації послідовно спростовуються з першого дня війни".

"Ані використання Україною наданої США зброї в Росії, ані її військове вторгнення в Курську область Росії - перша іноземна окупація російської території з часів Другої світової війни - не спричинили відповідної ескалації з боку Росії", - йдеться в листі.

Підписанти стверджують, що "на російській території залишаються численні інші легітимні військові цілі в зоні досяжності". Зокрема, за оцінками Інституту вивчення війни, за винятком аеродромів, існує понад 200 легітимних військових цілей у межах досяжності наданої США зброї, включно з військовими базами, логістичними вузлами, паливними складами, складами боєприпасів і системами командування та управління.

Основні характеристики ATACMS / Інфографіка Главреда

Законодавці також стверджують, що обмеження "перешкоджають здатності України перемогти в агресивній війні Росії і надають кремлівським військам притулок, з якого вони можуть безкарно нападати на Україну".

"Давно час, щоб адміністрація змінила курс і зняла обмеження на використання Україною наданої США зброї проти законних військових цілей у Росії", - ідеться в листі.

CNN також наводить слова американського чиновника, який із посиланням на американську розвідку зазначає, що понад 90% російських літаків, які запускають планерні бомби та ракети по Україні, базуються на аеродромах, розташованих щонайменше за 300 км від підконтрольної Україні території. Це нібито не дозволить вражати їх системами ATACMS, які не працюють на більш далеку відстань.

Дозвіл наносити удари вглиб Росії - останні новини

США мають намір у середу, 11 вересня, через держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити про дозвіл Україні наносити удари вглиб Росії, зокрема ракетами ATACMS. Про це в соцмережі Х (колишній Twitter) поділилася репортерка видання Axios Джулігрейс Бруфке. Журналістка послалася на розмову з конгресменом, головою Комітету у закордонних справах Майклом Макколом, який обговорював це з самим Блінкеном. Маккол сказав, що таку заяву Блінкен зробить під час візиту до Києва 11 вересня.

Раніше сам Блінкен заявляв, що президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілям углиб Росії.

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що удари ракетами ATACMS по РФ суттєво вплинуть на перебіг війни, адже необхідно знищувати не лише військові об'єкти, а й заводи, де виготовляють зброю. Він сподівається, що партнери України нададуть дозвіл на використання західної зброї, що ускладнить виробництво російських ракет і боєприпасів.

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