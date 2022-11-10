"Вовчик плаче десь": Надя Дорофєєва показала гарячі поцілунки з Мішею Кацуріним

Надю Дорофєєву розкритикували за пристрасні поцілунки з Мішею Кацуріним / instagram.com/nadyadorofeeva

Навесні 2022 року Надя Дорофєєва і Володимир Дантес оголосили про розставання. На хвилі зіркових розлучень, які відбуваються за останній рік, ця новина швидко втратила б актуальність, якби не одне "але".

Фактично до моменту розставання співаки вже давно не відчували себе однією сім'єю, і розійшлися тихо і мирно. Однак розраду Надя знайшла в обіймах їх спільного з Вовою одруженого друга Михайла Кацуріна, який заради неї кинув дружину і двох дітей.

Дружину Кацуріна втішив Дантес, і між ними так само спалахнув роман. Всі залишилися в результаті щасливі, проте Дорофєєву деякі вважають безпринципною розлучницею.

Нещодавно співачка на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію фотографій, яку назвала "моменти". На першому ж знімку вона зображена в пристрасному поцілунку з Кацуріним.

Фанати Додо щасливі бачити свого кумира знову закоханою і окриленою. Однак до коментарів приєдналося і безліч хейтерів, які вважають поведінку Дорофєєвої і її вибір нового чоловіка огидним:

Надю Дорофєєву розкритикували за пристрасні поцілунки з Мішею Кацуріним / instagram.com/nadyadorofeeva

"Це так гидко".

"Раніше любила творчість Дорофєєвої, але після стрибків з одного ліжка в інше, розірвати не тільки свою сім'ю, а й чужу з дітками... Ну, м'яко кажучи гидко..."

"Якщо дружина дарує вам незабутні емоції і робить вас щасливим, то не важливо чия це дружина".

"І на це Дантеса проміняти".

Хвиля критики була настільки потужною, що Надя, яка зазвичай лояльно ставиться до критики і своїх ненависникыв, вступала з деякими з них в словесну перепалку.

Раніше стало відомо, що колумбійська поп-зірка Шакіра відсудила у чоловіка, футболіста Жерара Піке, опіку над їх спільними дітьми Міланом і Сашею. Артистка і спортсмен розлучаються через невірність останнього.

Також голлівудська комедійна актриса Ребел Вілсон, після скоєного нею камінг-ауту, як бісексуальної жінки, стала матір'ю в перший раз. У Вілсон народилася дочка.

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