В один момент перемовини зайшли в глухий кут: у Туреччині розкрили деталі зустрічі в Стамбулі

Коротко:
- Перемовини в один момент зайшли в глухий кут
- Росія вимагала "визнання" анексії захоплених територій
- Туреччина запропонувала обмін полоненими
Перемовини між Україною та агресором Росією в Стамбулі в один момент зайшли в глухий кут. Росіяни вимагали, мовляв, виведення Сил оборони з українських територій. Після цього Туреччина запропонувала обмін полоненими 1000 на 1000, який підтримали сторони.
Як повідомляє CNN, росіяни в Стамбулі відмовилися вести перемовини в присутності американських представників. Але делегати Туреччини таки взяли участь у зустрічі.
За словами турецького чиновника, перемовини між Києвом і Москвою були "більш позитивними, ніж очікувалося".
"Вони були більш позитивними, ніж очікувалося. Вони не використовували обвинувальну мову", - каже представник Анкари.
Що "вимагала" Росія
Журналісти пишуть, що в рамках консультацій росіяни "вимагали" від Києва вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, які окупанти "вписали" в свою конституцію і намагалися анексувати. Турецький чиновник стверджує, що це прозвучало на тлі обговорення сторін можливості припинення вогню.
Туреччина запропонувала обмін полоненими
За словами турецького чиновника, коли здавалося, що перемовини в глухому куті, Анкара запропонувала провести обмін полоненими.
"У момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, ми запропонували обмін військовополоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних осіб і солдатів. Українська сторона вийшла на зв'язок (з вищим керівництвом), щоб отримати схвалення на це", - підкреслив представник Туреччини.
Перемовини України та Росії в Стамбулі - головні новини:
Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулися перемовини України і Росії. За підсумками Київ і Москва домовилися про обмін полоненими. Росіяни передали в Кремль запит українців про зустріч Зеленського і Путіна. Російська сторона відмовилася від припинення вогню.
Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва і Київ продовжуватимуть консультації. Сторони планують провести обмін полоненими 1 000 на 1 000 осіб. Пєсков припустив зустріч на рівні Зеленського і Путіна в тому випадку, якщо делегації "досягнуть певних домовленостей".
Журналіст британського видання The Economist Олівер Керрол писав, що Росія на перемовинах у Туреччині погрожувала Україні захопленням Харківської та Сумської областей. Офіційно Москва відмовилася коментувати цю інформацію, але пропагандист з Россия 1 Євген Попов підтвердив ці відомості з посиланням на джерело.
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Що відомо про CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.
Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.
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