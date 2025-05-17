Порушили кримінальну справу: популярній українській блогерці загрожує в'язниця

Коротко:
- Проти Алхім відкрили кримінальну справу
- За що може відповісти Анна Алхім
Скандальна українська блогерка з Дніпра Анна Алхім, яка позитивно висловлювалася про диктатора Путіна, що розпочав страшне криваве вторгнення РФ до України, а також верне носом від української мови, публічно висловлюючи своє невдоволення, може відповісти за свою позицію.
На прохання багатьох українців, правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Алхім за статтею "Розпалювання національної ворожнечі". Відповідну новину оприлюднила народна депутатка Наталія Піпа у Facebook.
"Проти Алхім поліція відкрила кримінальну справу за розпалювання національної ворожнечі. Стежимо за ситуацією далі", - йдеться в заяві.
Водночас, за інформацією РБК, на блогерку завели справу за трьома статтями, одна з яких - за державну зраду.
Посилаючись на Департамент комунікацій НПУ, видання повідомляє, що окрім розпалювання національної ворожнечі, блогерку звинувачують у державній зраді та зловживанні владою або службовим становищем. Далі у справу втручатиметься СБУ.
Своєю чергою, реакція Алхім на кримінальну справу не змусила себе чекати. У фотоблозі вона показала кадри дороги і російською мовою написала: "Третя доба в дорозі. Задоволена і щаслива з першою в житті кримінальною справою".
Зазначимо, нещодавно блогерка Мандзюк публічно обурилася тим, що Алхім "закочувала очі", коли на хрестинах дітей Стасі Макеєвої її попросили заспівати українську пісню.
Критика Мандзюк спровокувала Алхім на емоційну відповідь. Вона намагалася присоромити тих, хто висловився проти неї, і загалом поводилася зухвало.
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Зазначимо, нещодавно Анна Алхім потрапила в скандал через свої висловлювання щодо української мови. На своїй сторінці в Instagram блогерка опублікувала сторіс, де заявила, що жителі західних областей України [нерозумні] (нецензурна лексика).
А також у соцмережах ракетний удар по лікарні в Дніпрі у 2023 році пов'язали з нещодавнім дописом скандальної української блогерки Анни Алхім в Instagram.
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Хто така Анна Алхім?
Анна Алхім - скандальна інстаблогерка. Справжнє ім'я - Буряченко Анна Миколаївна. Має псевдонім "Анна Алхім", фігурантка бази "Миротворець" через висловлення прихильності Президенту РФ Путіну та заперечення російської агресії.
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