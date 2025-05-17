Порушили кримінальну справу: популярній українській блогерці загрожує в'язниця

Анна Алхім потрапила в скандал і тепер проти неї відкрили кримінальну справу.

https://glavred.net/starnews/vozbudili-ugolovnoe-delo-populyarnoy-ukrainskoy-blogershe-grozit-tyurma-10665473.html Посилання скопійоване

Анна Алхім може отримати реальний термін / Колаж Главред, фото Instagram/alkhimova_anna15

Коротко:

Проти Алхім відкрили кримінальну справу

За що може відповісти Анна Алхім

Скандальна українська блогерка з Дніпра Анна Алхім, яка позитивно висловлювалася про диктатора Путіна, що розпочав страшне криваве вторгнення РФ до України, а також верне носом від української мови, публічно висловлюючи своє невдоволення, може відповісти за свою позицію.

На прохання багатьох українців, правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Алхім за статтею "Розпалювання національної ворожнечі". Відповідну новину оприлюднила народна депутатка Наталія Піпа у Facebook.

відео дня

Анна Алхім потрапила у скандал / Фото Instagram/ alkhimova_anna15

"Проти Алхім поліція відкрила кримінальну справу за розпалювання національної ворожнечі. Стежимо за ситуацією далі", - йдеться в заяві.

Водночас, за інформацією РБК, на блогерку завели справу за трьома статтями, одна з яких - за державну зраду.

Посилаючись на Департамент комунікацій НПУ, видання повідомляє, що окрім розпалювання національної ворожнечі, блогерку звинувачують у державній зраді та зловживанні владою або службовим становищем. Далі у справу втручатиметься СБУ.

Анна Алхім потрапила у скандал / Фото Instagram/ alkhimova_anna15

Своєю чергою, реакція Алхім на кримінальну справу не змусила себе чекати. У фотоблозі вона показала кадри дороги і російською мовою написала: "Третя доба в дорозі. Задоволена і щаслива з першою в житті кримінальною справою".

Скандальна Алім радіє першій кримінальній справі / Фото Instagram/alkhimova_anna15

Зазначимо, нещодавно блогерка Мандзюк публічно обурилася тим, що Алхім "закочувала очі", коли на хрестинах дітей Стасі Макеєвої її попросили заспівати українську пісню.

Анна Алхім потрапила у скандал / Фото Instagram/ alkhimova_anna15

Критика Мандзюк спровокувала Алхім на емоційну відповідь. Вона намагалася присоромити тих, хто висловився проти неї, і загалом поводилася зухвало.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, нещодавно Анна Алхім потрапила в скандал через свої висловлювання щодо української мови. На своїй сторінці в Instagram блогерка опублікувала сторіс, де заявила, що жителі західних областей України [нерозумні] (нецензурна лексика).

А також у соцмережах ракетний удар по лікарні в Дніпрі у 2023 році пов'язали з нещодавнім дописом скандальної української блогерки Анни Алхім в Instagram.

Вас також може зацікавити:

Хто така Анна Алхім? Анна Алхім - скандальна інстаблогерка. Справжнє ім'я - Буряченко Анна Миколаївна. Має псевдонім "Анна Алхім", фігурантка бази "Миротворець" через висловлення прихильності Президенту РФ Путіну та заперечення російської агресії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред