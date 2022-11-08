УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Відома голлівудська акторка після камінг-ауту вперше стала мамою

8 листопада 2022, 14:36

Ребел Вілсон показала світу свою нову любов, проте про швидке поповнення в родині вважала за краще мовчати.

Ребел Вілсон
Ребел Вілсон стала мамою - у актрорки народилася донька від сурогатної мами / instagram.com/rebelwilson

42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, відома ролями у фільмах Подружки нареченої, В активному пошуку, Кролик Джоджо та Холостячки, на початку червня здійснила камінг-аут, як бісексуальна жінка.

Артистка перебуває у відносинах з дизайнеркою Рамоною Агрума, яку називає своєю диснеївською принцесою. На вечірці з нагоди Хеллоуїна закоханих стали вітати з заручинами, проте Вілсон заявила, що вони з Агрума не заручені.

Очевидно, умовності шлюбу, навіть нетрадиційного, не цікавлять Ребел, проте вона дала чітко зрозуміти - з Рамоною вона хоче провести все своє життя. І що найголовніше - разом ростити дітей. Сьогодні Ребел Вілсон оголосила, що вперше стала мамою.

На своїй сторінці в Instagram вона написала, що тиждень тому на світ з'явилася її донька - Ройс Лілліан. Дівчинку акторці народила сурогатна мати. Вілсон акцентувала увагу на тому, що Ройсі - її перша дитина, а значить вона планує заводити велику сім'ю. Хто став донором біологічного матеріалу для народження Вілсон-молодшої поки залишається в секреті.

"Переповнена гордістю оголосити про народження моєї першої дитини, Ройс Ліліан, яка народилася минулого тижня від сурогатної матері. Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона прекрасне диво! Я безмежно вдячна всім, хто брав участь (ви знаєте, хто ви), на це пішли роки... але особливо хотілося б подякувати моїй чудовій сурогатній матері, яка виносила і народила її з такою грацією і турботою. Дякую, що допомогла мені створити власну сім'ю, це дивовижний подарунок. Найкращий подарунок!! Я готова дати маленькій Ройсі всю любов, яку тільки можна уявити. Я швидко вчуся ... велика повага всім матусям! Пишаюся, що у вашому клубі", - написала емоційний пост акторка і показала перше фото дочки.

дочка Ребел Вілсон, Ройс Лілліан
Донька Ребел Вілсон - Ройс Лілліан / instagram.com/rebelwilson

Раніше стало відомо, що 59-річний "капітан Джек Горобець" Джонні Депп розлучився зі своєю новою подружкою - йому приписували роман з адвокатесою, яка відстоювала його інтереси в суді проти Ембер Роуз.

Також 35-річна ведуча Леся Нікітюк нарешті зважилася розкрити особу свого коханого. Однак такий вчинок Лесі Іванівни лише розчарував її шанувальників.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:20

У Офісі президента розглядають всі сценарії аж до блекаута - Подоляк

15:16

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром: у ЗСУ розкрили подробиці величезних втрат окупантівВідео

15:13

"Вже не місто-герой": Садальський закотив істерику через ОдесуВідео

15:12

Полк Калиновського отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

15:10

Ватикан запропонував свою територію для переговорів України і РФВідео

Реклама
14:56

"Це шоу з піснями, які допомагають нам триматися" - Володимир Завадюк про проєкт "Пісня мого життя"

14:36

Відома голлівудська акторка після камінг-ауту вперше стала мамою

14:31

Зірка "Піратів Карибського моря" оскандалилася заявою про війну в Україні

14:31

"Не повинні терпіти приниження": окупанти скаржаться Кадирову на "сексуальне насильство" чеченцівВідео

14:23

Відключення світла і ремонти триватимуть в Україні протягом усієї зими - експерт

13:50

"В Україні оголошена часткова мобілізація": Резніков епічно потролив росіянВідео

13:45

В Україні подовжують воєнний стан і терміни мобілізації - пропозиція ЗеленськогоВідео

13:18

Україні потрібно 3-5 тижнів для відновлення нормального електропостачання, але є умова - енергетик

13:08

"Умови РФ неприйнятні": у Зеленського відповіли Макрону щодо переговорів з КремлемВідео

13:05

В Херсоні скоро станеться "розв'язка подій": колаборант Стремоусов зробив дивну заявуВідео

12:44

Суд щодо ліцензій 1xBet проходитиме без слухань: суддя ОАСК розгляне справу однособово

12:42

Не потрібно зриватися з місця: експерт пояснив, чому евакуація з Києва ще не на часі

12:37

РФ за два дні під Вугледаром втратила більше морпіхів, ніж за першу чеченську війну - Forbes

12:25

"М'ясорубка" під Сватовим: ЗСУ знищили сотні мобілізованих з РФ - журналістВідео

12:22

Зеленський візьме участь у саміті Великої двадцятки

Реклама
12:16

Капітан Красунчик: названо найсексуальнішого чоловіка 2022 року

12:09

Україна звільнить Крим до літа: Ходжес розповів, коли почнеться операціяВідео

12:03

Як відіпрати фарбу з одягу: 4 ефективні способи та основні правила

11:49

РФ може перетворити міста України в Алеппо: аналітики Британії заявили про ризик "сирійського сценарію"Відео

11:38

Телеканал 1+1 покаже документальний проєкт про відбудову культурної спадщини України

11:38

Чи потрібно викопувати жоржини на зиму і як зберегти їх до весни без льохуВідео

11:34

"Доводиться економити, чоловікові важко" : найбагатша співачка України Камалія поскаржилася на безгрошів'яВідео

11:32

Сидіти без світла будуть довше: в 7 областях і в Києві Укренерго застосує аварійні відключенняВідео

11:32

"Україну чекає смертельний удар до кінця тижня": гороскоп для міст та де чекати бідиВідео

10:57

Прихистив та зробив пропозицію: прессекретар президента Чехії одружився з біженкою з України

10:53

Чому господині не викидають упаковку від яєць: 5 способів застосувати її з користю

10:41

Окупанти перебувають у жахливому становищі на вугледарському напрямку - ISWВідео

10:31

"Колян Варвар": ЗСУ ліквідували російського чемпіона з рубки шашкою

10:24

Як відбілити пластик: 4 копійчані засоби, які дійсно працюють

09:55

Тікатимуть на правий берег: біля Херсона окупанти накопичують плавзасоби - фото із супутника

09:16

"Боїться ляпаса": ЗМІ назвали причину, чому Путін може не приїхати на саміт G-20

08:55

"Мрії" і реальність українського оборонпромуПогляд

08:43

"Дідок в колготках": Кіркоров зганьбився перед казахами

08:36

Прикривав штурм Зміїного: з'явилися деталі загибелі легендарного льотчика - заступника командувача ВМСВідео

08:33

Путін все більше залежить від Пригожина та Кадирова - аналітики ISWВідео

Реклама
08:30

Як швидко почистити горіхи: хитрі способи, про які мало хто знаєВідео

07:56

Німецький репер-сепаратист втратив громадянство і просить політичного притулку в улюбленій Росії

07:49

Корінний перелом у війні може статися у лютому-березні 2023 року - АрестовичВідео

07:17

Служив у ВДВ 22 роки: ЗСУ ліквідували відомого в Росії окупанта

07:16

Відключень електрики стане менше: в Укренерго назвали терміниВідео

07:05

Навіщо замочувати одяг в оцті: усуне одні з найскладніших плям

06:40

Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Україною та РФ, але є нюанс

06:00

Володимир Омельченко: Відключення світла триватимуть усю зиму, евакуація Києва – це крайній випадок

05:47

Без сліз: як швидко нарізати цибулю та не розплакатисяВідео

05:42

Примусити нас до переговорів з Путіним неможливоПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти