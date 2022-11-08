Відома голлівудська акторка після камінг-ауту вперше стала мамою

Ребел Вілсон стала мамою - у актрорки народилася донька від сурогатної мами / instagram.com/rebelwilson

42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, відома ролями у фільмах Подружки нареченої, В активному пошуку, Кролик Джоджо та Холостячки, на початку червня здійснила камінг-аут, як бісексуальна жінка.

Артистка перебуває у відносинах з дизайнеркою Рамоною Агрума, яку називає своєю диснеївською принцесою. На вечірці з нагоди Хеллоуїна закоханих стали вітати з заручинами, проте Вілсон заявила, що вони з Агрума не заручені.

Очевидно, умовності шлюбу, навіть нетрадиційного, не цікавлять Ребел, проте вона дала чітко зрозуміти - з Рамоною вона хоче провести все своє життя. І що найголовніше - разом ростити дітей. Сьогодні Ребел Вілсон оголосила, що вперше стала мамою.

На своїй сторінці в Instagram вона написала, що тиждень тому на світ з'явилася її донька - Ройс Лілліан. Дівчинку акторці народила сурогатна мати. Вілсон акцентувала увагу на тому, що Ройсі - її перша дитина, а значить вона планує заводити велику сім'ю. Хто став донором біологічного матеріалу для народження Вілсон-молодшої поки залишається в секреті.

"Переповнена гордістю оголосити про народження моєї першої дитини, Ройс Ліліан, яка народилася минулого тижня від сурогатної матері. Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона прекрасне диво! Я безмежно вдячна всім, хто брав участь (ви знаєте, хто ви), на це пішли роки... але особливо хотілося б подякувати моїй чудовій сурогатній матері, яка виносила і народила її з такою грацією і турботою. Дякую, що допомогла мені створити власну сім'ю, це дивовижний подарунок. Найкращий подарунок!! Я готова дати маленькій Ройсі всю любов, яку тільки можна уявити. Я швидко вчуся ... велика повага всім матусям! Пишаюся, що у вашому клубі", - написала емоційний пост акторка і показала перше фото дочки.

Донька Ребел Вілсон - Ройс Лілліан / instagram.com/rebelwilson

Раніше стало відомо, що 59-річний "капітан Джек Горобець" Джонні Депп розлучився зі своєю новою подружкою - йому приписували роман з адвокатесою, яка відстоювала його інтереси в суді проти Ембер Роуз.

Також 35-річна ведуча Леся Нікітюк нарешті зважилася розкрити особу свого коханого. Однак такий вчинок Лесі Іванівни лише розчарував її шанувальників.

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