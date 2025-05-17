Каменських і Потап виступлять на фестивалі в Юрмалі

Коротко:
- Яку новину повідомила Лайма Вайкуле
- Хто ще виступить на фестивалі в Юрмалі
Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка вже багато років товаришує з російською співачкою Аллою Пугачовою, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, анонсувала великий концерт у Юрмалі, на якому виступить Потап і Настя Каменських.
Виступ анонсувала сама Лайма Вайкуле на своїй сторінці в Instagram.
За її словами, українські артисти ніколи не залишаються байдужими.
Зазначимо, що і Потап, і Каменських вже не вперше виступають на фестивалі в Юрмалі.
Крім них, Вайкуле також анонсувала виступ російського рок-гурту Бі-2, співака Андрія Макаревича і коміка-гітариста Семена Слєпакова. Усі ці артисти засудили військове вторгнення Росії в Україну.
Минулого року артистка запросила багатьох українських зірок, але тоді Надя Дорофєєва відмовилася від участі.
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Потап - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи.
А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.
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Хто такий Потап?
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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