Каменських і Потап виступлять на фестивалі в Юрмалі

Лайма Вайкуле традиційно запросила Потапа і Настю на свій фестиваль у Юрмалі.

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Каменських і Потап виступлять у Лайми Вайкуле / Колаж Главред, фото скріншот Instagram/kamenskux, Основна світлина laimafestival laimafestival

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Яку новину повідомила Лайма Вайкуле

Хто ще виступить на фестивалі в Юрмалі

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка вже багато років товаришує з російською співачкою Аллою Пугачовою, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, анонсувала великий концерт у Юрмалі, на якому виступить Потап і Настя Каменських.

Виступ анонсувала сама Лайма Вайкуле на своїй сторінці в Instagram.

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Потап вірить у свій успіх за кордоном / фото: instagram.com, Потап

За її словами, українські артисти ніколи не залишаються байдужими.

Зазначимо, що і Потап, і Каменських вже не вперше виступають на фестивалі в Юрмалі.

Анастасія Каменських написала пост до Дня всіх закоханих / Фото Instagram/kamenskux

Крім них, Вайкуле також анонсувала виступ російського рок-гурту Бі-2, співака Андрія Макаревича і коміка-гітариста Семена Слєпакова. Усі ці артисти засудили військове вторгнення Росії в Україну.

Минулого року артистка запросила багатьох українських зірок, але тоді Надя Дорофєєва відмовилася від участі.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи.

Потап / інфографіка: Главред

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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