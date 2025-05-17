Батько, мати і донька загинули разом: Зеленський зробив заяву після трагедії на Сумщині

Дев’ятеро людей загинули внаслідок удару окупантів по автобусу, який здійснював евакуацію. Президент України заявив, що росіяни чітко розуміли, хто в автобусі.

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Зеленський зробив заяву після трагедії на Сумщині/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС України

Коротко:

Внаслідок удару РФ по евакуаційному автобусу на Сумщині загинули 9 людей

Зокрема, загинула ціла сім’я – батько, мати і донька

Зеленський зробив заяву після трагедії на Сумщині

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по автобусу, який рухався з Білопілля в Суми й евакуйовував людей. Внаслідок удару, який стався вранці в суботу, 17 травня, загинули дев’ятеро людей, ще семеро отримали поранення. У поранених різні травми – опіки, переломи, контузії.

Зеленський зазначив, що серед загиблих ціла сім’я – батько, мати і донька. Він наголосив, що росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу вони завдають удару.

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"У лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрону по звичайній маршрутці. У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сім’ю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", – зазначив президент України.

Він наголосив, що вчора, коли відбувалися переговори у Стамбулі, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь. Зеленський нагадав, що Україна давно це пропонує – повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя. Водночас країна-агресорка Росія "зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі", сказав Зеленський.

"Треба тиснути на Росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати. Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає – не словами, а силою. Мир потрібен", – підсумував глава Української держави.

Удар окупантів по рейсовому автобусу на Сумщині 17 травня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, вранці в суботу, 17 травня, РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. Автобус рухався з Білопілля у Суми. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей.

Удар був здійснений баражуючим боєприпасом "Ланцет".

У Сумській ОВА розповіли, що кількість постраждалих зросла до семи, троє з них – у важкому стані.

Пізніше стало відомо, що люди їхали на евакуацію, дрон вибухнув всередині автобуса – з’явилися деталі трагедії на Сумщині. Внаслідок удару "Ланцетом" загинули дев’ятеро людей. Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку, а також кілька чоловіків.

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