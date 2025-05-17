РФ зібрала сили і атакує: військовий попередив про рух ворога на Харківщині

Наразі навіть вище командування досить обережно висловлюється щодо нового російського наступу.

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Українські військові мають інформацію про плани ворога / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, 22 ОМБр

Що сказав Волошин:

На Харківщині НГУ дали жорстку відсіч ворогу

Розвіддані свідчать про активність окупантів

Війська окупаційної армії країни-агресорки Росії нещодавно здійснили спробу прориву колоною техніки на втрачені позиції біля населеного пункту Липці, що у Харківській області.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що бригада "Хартія", яка виконувала завдання на цьому напрямку, не дала ворогу реалізувати задумане.

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В контексті цього військовослужбовець прокоментував інформацію про початок літньої наступальної кампанії противника. Наразі він здатен говорити лише про те, чи можуть проходити певні операції РФ, адже навіть президент чи головнокомандувач говорять про це доволі обережно.

"Маємо розвідувальні дані та, зважаючи на обстановку, яка зараз склалась на напрямку, можна констатувати те, що є активність ворога на деяких напрямках, де він зібрав певну кількість сил і засобів, і активність цю продовжуватиме", - додав Волошин.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан попереджав, що Росія може перейти до нового великого наступу на всій лінії фронту, якщо не буде домовленостей про перемир’я.

Напередодні стало відомо, що оборона міста Торецьк у Бахмутському районі Донецької області триває. В місті ще залишаються позиції українських військових. Проте російські загарбники рухаються в бік іншого важливого міста – Костянтинівки в Краматорському районі.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Раніше, як писав Главред, в Силах оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування та розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

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