"Я щаслива!": Надя Дорофєєва в прямому ефірі прокоментувала роман з чоловіком колишньої подруги

Надя Дорофєєва прокоментувала роман з Михайлом Кацуріним / instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва на початку повномасштабної війни в Україні прийняла рішення виїхати з країни до Європи, де активно займалася волонтерською та концертною діяльністю на користь співвітчизників.

Нещодавно артистка повернулася до Києва, вже встигла дати концерти для ЗСУ та біженців з Маріуполя, а також відвідала студію 1+1 для того, щоб взяти участь у телемарафоні Єдині новини.

Дорофєєва розповіла, що прийняти рішення і повернутися у військову Україну було непросто, проте вона дуже сумувала за домом. Тим більше що тут її чекав новий коханий.

Після розставання з чоловіком, українським співаком Володимиром Дантесом, Додо вперше публічно підтвердила роман з ресторатором Михайлом Кацуріним. До цього вона ділилася цією новиною в своїх соціальних мережах.

Однак співачка все ще ніяковіє говорити про особисте. На питання: "Як выдбулась зустріч з коханою людиною?", артистка відповіла: "Ви це про що? Ви мене соромите! Я ж ніколи про це ще не спілкувалася. Зустріч дуже приємна звичайно. Я дуже щаслива. Це все, що я може вам зараз сказати. Я скажу так: зустрічала багато дівчат, які виїхали за кордон, і хлопці яких залишилися в Україні, і всі так сильно сумують... Тому я знаю, що це таке. Тому для мене надзвичайно особливо повернутися ще й через це. Не тільки щоб виступати, ще й мені просто приємно бути тут, вдома".

Раніше співак Володимир Дантес розкрив подробиці розставання з Надею Дорофєєвою. Артист зізнався, що їхні стосунки були найбільш публічними в його житті і надалі це не повториться.

Екстрасенс Макс Гордєєв на цей рахунок має свою думку: він вважає, що нестандартні любовні втіхи призвели до "рокіровки" в парі Дантеса і Дорофєєвої.

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