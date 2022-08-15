УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Я щаслива!": Надя Дорофєєва в прямому ефірі прокоментувала роман з чоловіком колишньої подруги

15 серпня 2022, 16:29

Червоніючи від збентеження, співачка розповіла, якою була її зустріч з коханим після довгої розлуки.

Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін
Надя Дорофєєва прокоментувала роман з Михайлом Кацуріним / instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва на початку повномасштабної війни в Україні прийняла рішення виїхати з країни до Європи, де активно займалася волонтерською та концертною діяльністю на користь співвітчизників.

Нещодавно артистка повернулася до Києва, вже встигла дати концерти для ЗСУ та біженців з Маріуполя, а також відвідала студію 1+1 для того, щоб взяти участь у телемарафоні Єдині новини.

Дорофєєва розповіла, що прийняти рішення і повернутися у військову Україну було непросто, проте вона дуже сумувала за домом. Тим більше що тут її чекав новий коханий.

Після розставання з чоловіком, українським співаком Володимиром Дантесом, Додо вперше публічно підтвердила роман з ресторатором Михайлом Кацуріним. До цього вона ділилася цією новиною в своїх соціальних мережах.

Однак співачка все ще ніяковіє говорити про особисте. На питання: "Як выдбулась зустріч з коханою людиною?", артистка відповіла: "Ви це про що? Ви мене соромите! Я ж ніколи про це ще не спілкувалася. Зустріч дуже приємна звичайно. Я дуже щаслива. Це все, що я може вам зараз сказати. Я скажу так: зустрічала багато дівчат, які виїхали за кордон, і хлопці яких залишилися в Україні, і всі так сильно сумують... Тому я знаю, що це таке. Тому для мене надзвичайно особливо повернутися ще й через це. Не тільки щоб виступати, ще й мені просто приємно бути тут, вдома".

Раніше співак Володимир Дантес розкрив подробиці розставання з Надею Дорофєєвою. Артист зізнався, що їхні стосунки були найбільш публічними в його житті і надалі це не повториться.

Екстрасенс Макс Гордєєв на цей рахунок має свою думку: він вважає, що нестандартні любовні втіхи призвели до "рокіровки" в парі Дантеса і Дорофєєвої.

Інші новини:

шоу-бізнес Надя Дорофєєва новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:50

В Україні дозволили примусово вилучати майно в умовах воєнного стану

17:28

Забув про "денацифікацію" і "демілітаризацію": Путін стримав апетит у війні з УкраїноюВідео

17:26

Російський чиновник не пережив візит на Донбас: його тіло шукали з липня

17:21

Казкова удача і везіння в грошах: 5 знаків зодіаку - щасливчики вересня 2022Відео

17:17

Китай ще не готовий: дипломат розповів, коли може початися війна між США і Китаєм

Реклама
17:17

Прикмети на 16 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб не потрапити в бідуВідео

17:16

Російським пропагандистам збільшили зарплату на час війни: названо шокуючі цифри

16:56

"Начальство кончене, гроші не платять": окупанти РФ скаржаться на обман командуванняВідео

16:56

Завалить градом і будемо плавати: синоптики попередили про буревій в УкраїніВідео

16:56

"Правий завжди той, хто захищає свій дім": Лобода на концерті емоційно заговорила про війну

16:48

Вдівець Писанки розповів, коли і де її поховають

16:47

"Один крок від коми, сліпота": відома російська співачка потрапила в реанімацію

16:29

"Я щаслива!": Надя Дорофєєва в прямому ефірі прокоментувала роман з чоловіком колишньої подругиВідео

16:29

Молодик в серпні 2022: що допоможе залучити удачу і благополуччя

16:13

Українська криптовалютна біржа WhiteBIT веде переговори про партнерство з легендарним іспанським футбольним клубом

16:08

Правила розрахунку пенсій перепишуть: як враховуватимуть "військові" зарплати - рішення Ради

16:06

"Втомилася від цієї гидоти": розкрита правда про відносини між Пугачовою і Кіркоровим

16:03

Кухар Путіна зник після вибухів на базі ПВК Вагнера: нові деталі удару ЗСУВідео

15:58

Посміховисько: в мережу злили, як без фонограми співає головна зірка РосіїВідео

15:32

Приголомшливий бісквітний рулет з варенням: простий рецепт на кожен деньВідео

Реклама
15:26

"Їх у росход": бучанський кат з РФ розповів про звірства і вбивства на КиївщиніВідео

15:25

Російські еліти хочуть припинення війни: за спиною Путіна вже звернулися до Заходу – Mirror

15:18

Як надалі відбуватиметься мобілізація до ЗСУ: детальне роз'ясненняВідео

15:07

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопадаВідео

15:06

Помер Олесь Лупій - український письменник і сценарист

14:59

ЗСУ повалили вишку зв'язку в Росії: не встояла й кілька секундВідео

14:59

Український актор "порвав" пародією на росіянку, яка не хоче виїжджати з Криму після "бавовни"Відео

14:35

Деякі господині солять одяг при пранні, а інші їм заздрять: в чому секрет

14:24

Повня у вересні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати неприємності

14:15

У Попасній загинули понад 100 "вагнерівців", зокрема й заступники Пригожина – ГайдайВідео

14:03

"Неймовірна і магічна": Настя Каменських у напівпрозорій сукні розвіяла чутки про вагітність

13:58

"Потрібно буде швидко бігти": окупанти масово вивозять свої сім'ї з МелітополяВідео

13:40

Галкін розповів, на що здатні Бабкіна і Долина заради крихти з панського столу Путіна

13:37

"Немає більше, усе під завалами": з’явилися кадри знищеної бази "вагнерівців" у ПопаснійВідео

13:32

"Котел сформований": Жданов розповів про прогрес ЗСУ у звільненні ХерсонаВідео

13:23

День ангела у вересні 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини

13:18

Залишили в ліжку півпляшки горілки: Олег Скрипка розповів, як росіяни розорили його дачу в БучіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 16 серпня 2022: Тільцям - великий куш, Левам - здійснення бажань, Рибам - пліткиВідео

12:43

"Подумайте про свою репутацію": у Зеленського розкритикували Червоний Хрест через бездіяльність

12:37

Залужний потужно звернувся до польських військових: "разом переможемо!"Відео

Реклама
12:28

Максим Галкін звернувся до хейтерів: "Крикливі ідіоти, я не намагаюся комусь щось доводити"Відео

12:25

Зірка фільму про Росомаху приїхав до Києва підтримати українцівВідео

12:11

Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС: існує серйозний ризик витоку радіаціїВідео

11:53

Двох людей накрило обстрілом біля зупинки: окупанти атакували Харків, є пораненіВідео

11:46

У Мережі з'явилося відео вибуху міни на пляжі в Затоці: є загиблі

11:38

Смажені павуки та смертоносна риба фугу: які фуд-відкриття зробив Дмитро Комаров у Світі навиворіт

11:35

ЗСУ зайняли правильну позицію: близько 12 тис. окупантів опинилися в пастці на ХерсонщиніВідео

11:16

"Кухар Путіна" сам відсидів 10 років: експерт розповів, чому "вагнерівці" не врятують Кремль на війніВідео

11:04

ЗСУ збили вже третій за 2 доби російський гелікоптер Ка-52: момент потрапив на відеоВідео

11:01

Меттью Макконахі розкрив свій "брудний" секрет: "Не повинен у когось викликати огиду"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти