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74-річна Мей Маск оголилася для обкладинки глянцю: "Неймовірно гаряча!"

17 травня 2022, 17:14

Модель запалила в строкатих бікіні.

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Мей Маск в купальнику - нова фотосесія 74-річної моделі / instagram.com/mayemusk

Канадська модель південноафриканського походження, дієтолог, письменниця і за сумісництвом мама одного з найбагатших людей планети Ілона Маска, Мей Маск вирішила згадати свою молодість, і позувала у відвертих купальниках для модно-спортивного глянцю Sports Illustrated Swimsuit.

Зйомки проходили на білосніжних пляжах Белізу. Маск позувала в різнокольорових купальних костюмах, без сорому демонструючи своє тіло. Варто відзначити, що 74-річна модель в джунглях Центральної Америки виглядала справжньою райською пташкою.

Знімком з обкладинки глянцю поділилася сама Маск на своїй сторінці в Instagram. "Я так рада з'явитися на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit в 74 роки. Зараз саме час!" - підписала фото модель.

На цьому кадрі вона постала в теракотово-бежевому купальнику з глибоким вирізом і рюшами по окантовці. На обличчі - природний макіяж, а у вухах - великі золоті сережки у формі пальм.

На офіційній сторінці журналу фотографії Мей Маск з'явилися з підписом: "Пані та панове, Мей Маск, 74 роки. Вже більше п'яти десятиліть відома як легенда модельної індустрії, і тепер вона опинилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit. Маск втілює ідею про те, що старіння не повинно заважати вам здійснювати свої мрії".

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Мей Маск в купальнику - нова фотосесія 74-річної моделі / instagram.com/si_swimsuit
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Мей Маск в купальнику - нова фотосесія 74-річної моделі / instagram.com/mayemusk

Більше образів моделі для журналу можна побачити тут. Мей Маск з'явиться на одній з трьох обкладинок, нарівні зі співачкою Сіарою і світською левицею Кім Кардашьян.

У коментарях знімки 74-річної моделі сприйняли із захопленням:

"❤️❤️❤️Таке натхнення!❤️❤️❤️"

"Живе своє краще життя, даааа❤️❤️❤️"

"Прекрасна!"

"Вона абсолютно розкішна! Я сподіваюся, що я зможу виглядати принаймні наполовину так само добре, як вона, у своєму віці".

"Мені подобається, як вона і їй подібні ламають індустрію ❤️ нестаріюча Краса!"

"Таааака прекрасна і досі неймовірно гаряча леді".

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