74-річна Мей Маск оголилася для обкладинки глянцю: "Неймовірно гаряча!"

Модель запалила в строкатих бікіні.
Канадська модель південноафриканського походження, дієтолог, письменниця і за сумісництвом мама одного з найбагатших людей планети Ілона Маска, Мей Маск вирішила згадати свою молодість, і позувала у відвертих купальниках для модно-спортивного глянцю Sports Illustrated Swimsuit.
Зйомки проходили на білосніжних пляжах Белізу. Маск позувала в різнокольорових купальних костюмах, без сорому демонструючи своє тіло. Варто відзначити, що 74-річна модель в джунглях Центральної Америки виглядала справжньою райською пташкою.
Знімком з обкладинки глянцю поділилася сама Маск на своїй сторінці в Instagram. "Я так рада з'явитися на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit в 74 роки. Зараз саме час!" - підписала фото модель.
На цьому кадрі вона постала в теракотово-бежевому купальнику з глибоким вирізом і рюшами по окантовці. На обличчі - природний макіяж, а у вухах - великі золоті сережки у формі пальм.
На офіційній сторінці журналу фотографії Мей Маск з'явилися з підписом: "Пані та панове, Мей Маск, 74 роки. Вже більше п'яти десятиліть відома як легенда модельної індустрії, і тепер вона опинилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit. Маск втілює ідею про те, що старіння не повинно заважати вам здійснювати свої мрії".
Більше образів моделі для журналу можна побачити тут. Мей Маск з'явиться на одній з трьох обкладинок, нарівні зі співачкою Сіарою і світською левицею Кім Кардашьян.
У коментарях знімки 74-річної моделі сприйняли із захопленням:
"❤️❤️❤️Таке натхнення!❤️❤️❤️"
"Живе своє краще життя, даааа❤️❤️❤️"
"Прекрасна!"
"Вона абсолютно розкішна! Я сподіваюся, що я зможу виглядати принаймні наполовину так само добре, як вона, у своєму віці".
"Мені подобається, як вона і їй подібні ламають індустрію ❤️ нестаріюча Краса!"
"Таааака прекрасна і досі неймовірно гаряча леді".
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