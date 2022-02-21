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50-річний Ілон Маск зустрічається з 29-річною австралійською актрисою

21 лютого 2022, 16:12

Пару запідозрили в романі американські ЗМІ.

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Ілон Маск закрутив роман з австралійською актрисою Наташею Бассетт / Колаж - gettyimages.com

Бізнесмен і мільярдер, засновник компаній SpaceX, PayPal, Tesla 50-річний Ілон Маск знайшов собі нову кохану. Роман з винахідником приписують 29-річній Наташі Бассетт.

Видання Daily Mail відзначає, що один з найбільш завидних холостяків світу у відносинах з актрисою вже кілька місяців, і у закоханих все серйозно.

Пара не афішує свої почуття, але нещодавно папараці засняли Маска і Бассет, що виходять з літака бізнесмена в Лос-Анджелесі. На публіці вони трималися досить стримано.

Роман з Наташею Бассетт - перші серйозні стосунки Ілона Маска після його розставання з канадською співачкою Клер Сі Буше (Grimes), від фактичного шлюбу з якою у нього є син.

Наташа Бассетт - актриса і сценарист. Вона не дуже відома, але у артистки є кілька помітних ролей: вона зіграла Брітні Спірс у фільмі Брітні назавжди (2017), старлетку Глорію Деламур у фільмі братів Коенів Хай живе Цезар! і подружку Елвіса Преслі у фільмі Елвіс, який повинен вийти в цьому році.

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