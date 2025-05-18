Росія довго не зможе воювати: в ЗСУ оцінили шанси противника

Росіяни перебільшують можливості свого війська та економіки.

https://glavred.net/front/rossiya-dolgo-ne-smozhet-voevat-v-vsu-ocenili-shansy-protivnika-10665572.html Посилання скопійоване

ЗСУ незабаром можуть зіткнутися із серйозною загрозою / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Що сказав Тимочко:

Скільки триватиме війна залежить від кількох чинників

Ворог зараз витрачає максимум ресурсів для нових наступів

Воювати протягом десятиліть росіяни не зможуть

Влада та пропагандисти країни-агресорки Росії неодноразово стверджували про готовність воювати з Україною протягом десятиліть, мовляв, у них на це є ресурси. Однак українські військові ставлять такі заяви під великий сумнів.

Про це в етері Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, на тривалість війни вплине кілька чинників, які вже почали формуватися.

відео дня

Зараз окупаційні війська отримали завдання максимально наступати, зокрема нова загроза може виникнути на Сумщині і біля кордонів Дніпропетровської області. Українським захисникам доведеться зіткнутися із цими викликами.

Тому оцінювати швидкість терміну закінчення війни, як це роблять у Росії, неможливо. При цьому зрозуміло, що в сучасних реаліях ворог не зможе воювати настільки довго, як про це кажуть росіяни.

"Точно, що Росія в сучасних умовах воювати довго, як вони кажуть про десятки років, навіть і півдесятка років, не відомо, чи на чверть десятка років їхня економіка і держава витягне. Чим більше агресивна бравада Росії, як правило, тим менша готовність цієї країни до війни. Ми це теж неодноразово історично спостерігали", - додав Тимочко.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що оборона міста Торецьк у Бахмутському районі Донецької області триває. В місті ще залишаються позиції українських військових.

Раніше також у Третій штурмовій бригаді заявили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії нарощує активність у Харківській області. Бригада відбила на цьому напрямку близько 80 штурмів протягом тижня.

Це напередодні підтвердив і речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, війська окупаційної армії країни-агресорки Росії нещодавно здійснили спробу прориву колоною техніки на втрачені позиції біля населеного пункту Липці.

Інші новини:

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред