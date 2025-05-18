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Росія довго не зможе воювати: в ЗСУ оцінили шанси противника

Анна Косик
18 травня 2025, 05:51
1715
Росіяни перебільшують можливості свого війська та економіки.
армия РФ, ВСУ
ЗСУ незабаром можуть зіткнутися із серйозною загрозою / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Що сказав Тимочко:

  • Скільки триватиме війна залежить від кількох чинників
  • Ворог зараз витрачає максимум ресурсів для нових наступів
  • Воювати протягом десятиліть росіяни не зможуть

Влада та пропагандисти країни-агресорки Росії неодноразово стверджували про готовність воювати з Україною протягом десятиліть, мовляв, у них на це є ресурси. Однак українські військові ставлять такі заяви під великий сумнів.

Про це в етері Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, на тривалість війни вплине кілька чинників, які вже почали формуватися.

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Зараз окупаційні війська отримали завдання максимально наступати, зокрема нова загроза може виникнути на Сумщині і біля кордонів Дніпропетровської області. Українським захисникам доведеться зіткнутися із цими викликами.

Тому оцінювати швидкість терміну закінчення війни, як це роблять у Росії, неможливо. При цьому зрозуміло, що в сучасних реаліях ворог не зможе воювати настільки довго, як про це кажуть росіяни.

"Точно, що Росія в сучасних умовах воювати довго, як вони кажуть про десятки років, навіть і півдесятка років, не відомо, чи на чверть десятка років їхня економіка і держава витягне. Чим більше агресивна бравада Росії, як правило, тим менша готовність цієї країни до війни. Ми це теж неодноразово історично спостерігали", - додав Тимочко.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що оборона міста Торецьк у Бахмутському районі Донецької області триває. В місті ще залишаються позиції українських військових.

Раніше також у Третій штурмовій бригаді заявили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії нарощує активність у Харківській області. Бригада відбила на цьому напрямку близько 80 штурмів протягом тижня.

Це напередодні підтвердив і речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, війська окупаційної армії країни-агресорки Росії нещодавно здійснили спробу прориву колоною техніки на втрачені позиції біля населеного пункту Липці.

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Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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