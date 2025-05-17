Путін відмовився від перемир'я, у США ухвалили рішення щодо Росії - Bloomberg

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- США будуть готові посилити санкції проти Росії
- Позиція Білого дому щодо Москви посилилася
Сполучені Штати запевнили чиновників з Європи, що Вашингтон готовий впровадити санкції проти агресора Росії, які американці обіцяли запустити, якщо Кремль відмовиться від перемир'я у війні проти України. Позиція адміністрації Трампа щодо Москви посилюється, деякі чиновники вважають, що Путін заважає встановленню миру.
У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що європейські чиновники розчаровані позицією Трампа, який вагається в питаннях нових санкцій проти Росії. Трамп має зрозуміти відсутність у Москви серйозних планів щодо миру, після чого США слід вжити рішучих заходів.
Як стверджують журналісти, позиція Вашингтона щодо РФ посилилася: у Білому домі вважають Путіна головною перешкодою на шляху до мирної угоди.
Ба більше, журналісти пишуть, що американські чиновники в рамках зустрічей з європейцями в Туреччині цього тижня, висловили готовність запустити санкції проти Росії після того, як Москва оголосила про направлення на перемовини делегації низького рівня.
"Я сподіваюся, що наступного тижня справа зрушиться з мертвої точки, оскільки Путін не зміг сісти за стіл перемовин. Президент Трамп дав зрозуміти, що ставиться до санкцій позитивно, наші європейські союзники дуже підтримують його, і я думаю, що момент настав", - наголосив сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь.
Ультиматум Росії і перемовини у Стамбулі - новини за темою:
Як повідомляв Главред, 10 травня за підсумками зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Києві президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер заявили, що Росія отримає нові санкції від Європи і США, якщо відмовиться від 30-денного припинення вогню.
У відповідь Путін запропонував Україні прямі перемовини у Стамбулі. Причому він фактично відмовився від перемир'я, на якому наполягали Київ і Захід.
На перемовини до Туреччини Кремль відправив делегацію низького рівня на чолі з Володимиром Мединським - помічником Путіна. Росіяни просували низку нездійсненних вимог і погрожували окупацією Харківської та Сумської областей.
Коментуючи перемовини в Стамбулі, президент США Дональд Трамп відмовився наголошувати на провині Путіна у зриві мирного процесу і розкритикував Володимира Зеленського. Проте Трамп висловив готовність до санкцій проти покупців нафти з Росії, якщо перемовини проваляться.
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