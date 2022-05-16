"Цей закоханий погляд!": лідер Kalush Orchestra та його дівчина потрапили на перші смуги іноЗМІ

Посуньтеся, Кейт і Вільям! З дороги, Бен і ДжейЛо! Тепер у світі нова парочка, гідна захоплення.
Через пару днів після перемоги український представників Kalush Orchestra в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022, лідер гурту Олег Псюк потрапив на першу сторінку британських газет.
Крім тріумфальної вікторії папараці привернула ще й зворушлива любов виконавця та його дівчини - Олександри Білобрової, яка їздить в концертні тури разом з гуртом.
Знімок закоханої пари моментально облетів мережу - на ньому Олег і Олександра відображені в момент поцілунку.
Білоброва супроводжувала групи і під час грандфіналу Євробачення-2022. Свої враження про перемогу коханого і його команди в конкурсі такого масштабу, дівчина висловила на своїй сторінці в Instagram.
"Емоції переповнюють! Так важко підбрати слова…досі повністю не усвідомлюєш всього, що відбувається! Скільки зусиль, скільки хвилювань і важкої роботи! Перемога ваша, перемога України!Олеже я дуже пишаюсь тобою ❤️",- пише вона.
Сам же Псюк викладає на своїй сторінці в TikTok зворушливі зізнання Білобровій в коханні. За 8 годин відеоролик, де він захоплено дивиться дівчині очі, зайняв практично 20 тис.лайків.
@kalush.official
Люблю Білоброву ?♬ оригінальний звук-KALUSH
У коментарях шанувальники групи розчулюються новоспеченою найкрасивішою парою шоу-бізнесу :
"Бажаю вам щастя разом! Ви наші найкращі!"
"Ото милота, то капець!"
"Дуже мила пара!"
"ААААААОООААААА, на це можна дивитися вічно!"
"Які файні!"
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