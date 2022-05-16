"Цей закоханий погляд!": лідер Kalush Orchestra та його дівчина потрапили на перші смуги іноЗМІ

Поцілунок Олега Псюка з дівчиною з'явився на перших сторінках іноземних газет / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Через пару днів після перемоги український представників Kalush Orchestra в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022, лідер гурту Олег Псюк потрапив на першу сторінку британських газет.

Крім тріумфальної вікторії папараці привернула ще й зворушлива любов виконавця та його дівчини - Олександри Білобрової, яка їздить в концертні тури разом з гуртом.

Знімок закоханої пари моментально облетів мережу - на ньому Олег і Олександра відображені в момент поцілунку.

Білоброва супроводжувала групи і під час грандфіналу Євробачення-2022. Свої враження про перемогу коханого і його команди в конкурсі такого масштабу, дівчина висловила на своїй сторінці в Instagram.

"Емоції переповнюють! Так важко підбрати слова…досі повністю не усвідомлюєш всього, що відбувається! Скільки зусиль, скільки хвилювань і важкої роботи! Перемога ваша, перемога України!Олеже я дуже пишаюсь тобою ❤️",- пише вона.

Фото поцілунку Олега Псюка та Олександри Білобрової на перших шпальтах британських газет / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Сам же Псюк викладає на своїй сторінці в TikTok зворушливі зізнання Білобровій в коханні. За 8 годин відеоролик, де він захоплено дивиться дівчині очі, зайняв практично 20 тис.лайків.

У коментарях шанувальники групи розчулюються новоспеченою найкрасивішою парою шоу-бізнесу :

"Бажаю вам щастя разом! Ви наші найкращі!"

"Ото милота, то капець!"

"Дуже мила пара!"

"ААААААОООААААА, на це можна дивитися вічно!"

"Які файні!"

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