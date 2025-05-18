Євробачення-2025: про що пісня Wasted Love переможця JJ

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- Про що пісня JJ - Wasted Love
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На Євробаченні-2025 з 436 балами переміг конкурсант з Австрії - співак JJ з піснею "Wasted Love". Він підкорив єврофанів незвичайним голосом із широким діапазоном - JJ (справжнє ім'я - Йоганнес Пітч) володіє контртенором типу "сопрано", що дає йому змогу у своїй творчості успішно впроваджувати в поп-музику елементи оперних арій.
Главред розповість, про що пісня "Wasted Love" переможця Євробачення-2025 JJ.
"Wasted Love", вона ж "Марне кохання", балада в жанрі поп-опери, присвячена глибоким переживаннями Пітча. "Це розповідь про мій особистий досвід нерозділеного кохання. Я відчував, що йду вулицею з одностороннім рухом", - розповів JJ в інтерв'ю для BBC.
На сцені Йоганнес Пітч з'являється посеред океану на розбитому кораблі: океан - його кохання, а судно розбите, як і його серце.
Текст пісні JJ - Wasted Love:
I'm an ocean of love
And you're scared of water
You don't want to go under
So you let me go under
I reach out my hand
But you watch me grow distant
Drift out to the sea and
Far away in an instant
You left me in the deep end
I'm drownin' in my feelings
How do you not see that?
Now that you're gone
All I have
Is wasted love
This wasted love
Now that you're gone
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love
When you let me go
I barely stayed afloat
I'm floatin' all alone
Still, I'm holdin' on to hope
Now that you're gonе
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love
Wasted love
This wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted
Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)
Love.
Переклад пісні JJ - Wasted Love (Марне кохання):
Я океан кохання
А ти боїшся води
Ти не хочеш занурюватися під воду
Тому ти дозволяєш мені опускатися на дно
Я тягну руку
Але ти спостерігаєш, як я віддаляюся
Відпливаю в море і
В одну мить
Ти залишив мене в глибокому морі
Я тону у своїх почуттях
Як ти цього не бачиш?
Тепер, коли тебе немає
Все, що в мене є
Це марне кохання
Це марне кохання
Тепер, коли тебе немає
Не можна наповнити моє серце
марним коханням
Це марне кохання
Коли ти відпустив мене
Я ледве тримався на плаву
Я пливу в цілковитій самотності
І все ж я тримаюся за надію
Тепер, коли тебе більше немає
Не можна заповнити моє серце
марним коханням
Це марне кохання
Це марне кохання
Це марне кохання
Марне, марне, марне, марне, марне, марне
Це марне, марне, марне, марне, марне, марне, марне
Кохання (Марне, марне, марне, марне, марне)
Кохання.
Дивіться відео виступу JJ з піснею Wasted Love на Євробаченні-2025:
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