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Євробачення-2025: про що пісня Wasted Love переможця JJ

Анна Підгорна
18 травня 2025, 04:15
38
Текст оперної поп-балади схожий на номер JJ, значення - на бурю для його кораблика.
ДЖЕЙ-ДЖЕЙ.
Євробачення-2025 JJ Wasted Love - текст, переклад і значення пісні / колаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Читайте більше:

  • Про що пісня JJ - Wasted Love
  • Як перекладається пісня переможця Євробачення-2025

На Євробаченні-2025 з 436 балами переміг конкурсант з Австрії - співак JJ з піснею "Wasted Love". Він підкорив єврофанів незвичайним голосом із широким діапазоном - JJ (справжнє ім'я - Йоганнес Пітч) володіє контртенором типу "сопрано", що дає йому змогу у своїй творчості успішно впроваджувати в поп-музику елементи оперних арій.

Главред розповість, про що пісня "Wasted Love" переможця Євробачення-2025 JJ.

"Wasted Love", вона ж "Марне кохання", балада в жанрі поп-опери, присвячена глибоким переживаннями Пітча. "Це розповідь про мій особистий досвід нерозділеного кохання. Я відчував, що йду вулицею з одностороннім рухом", - розповів JJ в інтерв'ю для BBC.

На сцені Йоганнес Пітч з'являється посеред океану на розбитому кораблі: океан - його кохання, а судно розбите, як і його серце.

Текст пісні JJ - Wasted Love:

I'm an ocean of love

And you're scared of water

You don't want to go under

So you let me go under

I reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant

You left me in the deep end

I'm drownin' in my feelings

How do you not see that?

Now that you're gone

All I have

Is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

When you let me go

I barely stayed afloat

I'm floatin' all alone

Still, I'm holdin' on to hope

Now that you're gonе

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)

Love.

Переклад пісні JJ - Wasted Love (Марне кохання):

Я океан кохання

А ти боїшся води

Ти не хочеш занурюватися під воду

Тому ти дозволяєш мені опускатися на дно

Я тягну руку

Але ти спостерігаєш, як я віддаляюся

Відпливаю в море і

В одну мить

Ти залишив мене в глибокому морі

Я тону у своїх почуттях

Як ти цього не бачиш?

Тепер, коли тебе немає

Все, що в мене є

Це марне кохання

Це марне кохання

Тепер, коли тебе немає

Не можна наповнити моє серце

марним коханням

Це марне кохання

Коли ти відпустив мене

Я ледве тримався на плаву

Я пливу в цілковитій самотності

І все ж я тримаюся за надію

Тепер, коли тебе більше немає

Не можна заповнити моє серце

марним коханням

Це марне кохання

Це марне кохання

Це марне кохання

Марне, марне, марне, марне, марне, марне

Це марне, марне, марне, марне, марне, марне, марне

Кохання (Марне, марне, марне, марне, марне)

Кохання.

Дивіться відео виступу JJ з піснею Wasted Love на Євробаченні-2025:

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