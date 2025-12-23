Зірки, які померли у 2025 році: з ким прощалися українці

Коротко:
- Хто помер у 2025 році зі знаменитостей
- Від чого помирали українські зірки
2025 рік, що минає, став, можна сказати, роком втрат для українців. Терористична Росія буквально щодня забирає найкращих із найкращих. Гинуть воїни, гинуть звичайні люди, жінки і діти.
Крім того, цього року Україна втратила дійсно гідних артистів, які пішли передчасно. Серед них - Степан Гіга, соліст гурту ADAM, Тетяна Шеліга та інші.
Максим Неліпа
Так, 12 травня стало відомо про смерть українського шоумена і воїна ЗСУ Максима Неліпи. Артист загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 48 років.
Максим Неліпа вступив на службу до ЗСУ навесні 2022 року. Забезпечував охорону стратегічно важливих об'єктів у Києві та області, займався розвідувальною, контррозвідувальною та контрдиверсійною діяльністю на фронті. Пізніше служив у Силах безпілотних систем.
У січні 2025 року після поранення був госпіталізований. У відділенні щелепно-лицевої хірургії йому провели три операції.
Юрій Феліпенко
15 червня стало відомо про смерть молодого і популярного в Україні актора Юрія Феліпенка. Актор приєднався до лав ЗСУ минулого року.
Минулого року Юрій пройшов навчання і вже влітку вирушив служити, знаменитість був у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.
Тетяна Шеліга
3 липня стало відомо про те, що українська акторка та Заслужена артистка України Тетяна Шеліга померла у віці 76 років. Про її смерть у соціальних мережах повідомила донька - Анастасія Савицька-Шеліга.
За кілька днів до цього її дочка Анастасія Савицька-Шеліга повідомила, що Тетяна Леонардівна перебуває у важкому стані. У 2022 році Шеліга перенесла дві операції - на серці та на поперековому відділі хребта. У квітні 2025 року Тетяна Леонардівна злягла з жахливими болями в прооперованій частині спини.
Ігор Поклад
9 липня 2025 року помер український композитор, який мав звання Героя України, Ігор Поклад. Поклад був легендарним українським композитором і опермейстером, який став лауреатом Шевченківської премії 1986 року, а з 1997 року - народним артистом України.
Багато українців знають його пісні, які виконували відомі артисти, як-от Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Поклад є автором "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка" та ще понад 150 пісень.
Анна Жук
24 січня, у страшній аварії на трасі Київ-Харків загинула відома блогерка і волонтерка Ганна Жук, ще троє людей - дістали травми.
За кермом автомобіля Lexus був водій 1999 року народження. Машина врізалася у вантажівку Renault Premium, яка нерухомо стояла за межами проїжджої частини.
Анна Жук була відомою харківською блогеркою. Її акаунт в Instagram налічував понад 370 тисяч підписників. Вона брала участь у різних проєктах на підтримку жінок, проводила майстер-класи, тренінги, була гостею інтерв'ю та подкастів.
Таїсія Литвиненко
6 квітня померла Таїсія Литвиненко - українська акторка кіно і театру, режисерка-постановниця і педагог. У лютому артистці виповнилося 90 років.
Кар'єра Таїсії Литвиненко почалася ще 1954 року. На її рахунку понад 90 ролей у театральних постановках (з 1965-го і до своєї смерті служила у Львівському національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької - прим. редактора), більш ніж 20 ролей у кіно і телеспектаклях. Найвідоміші роботи: "Назар Стодоля", "Максим Перепелиця", "За двома зайцями".
Про смерть легендарної акторки стало відомо із соцмереж її сина.
Андрій Dizel Яценко
Український співак і лідер гурту Green Grey Андрій Diezel Яценко раптово помер 20 жовтня у віці 55 років. Його відхід став шоком і для членів колективу, і для колег-музикантів, і для шанувальників.
Смерть артиста настала від ішемічної хвороби серця.
Стало відомо, що смерть Яценка настала під час підготовки концертного туру Green Grey Україною - перший виступ мав відбутися вже 24 жовтня. Організатори концерту в соціальних мережах повідомили, що тур скасовується.
Співак і соліст гурту ADAM - Михайло Клименко
7 грудня стало відомо про смерть фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка.
Михайло Клименко кілька місяців боровся з важкою хворобою - туберкульозний менінгіт. Весь цей час він перебував у комі. Серце співака не змогло впоратися з хворобою.
Автор хіта "Танцюй зі мною повільно" боровся за життя у вкрай важкому стані. Про хворобу розповів його друг Парфенюк. Він повідомив, що в артиста були проблеми зі спиною - він лікувався дуже довго і на тлі препаратів у нього виникла хвороба під назвою туберкульоз.
Олександр Чечун - "Ліга Сміху"
10 квітня стало відомо про те, що помер зірка гумористичного шоу "Ліга сміху" і учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун.
З початку повномасштабного вторгнення, актор мобілізувався до лав Сил оборони України. У нього залишилася дружина і дочка.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Чечун знімався в гумористичних проєктах, зокрема брав участь у шоу "Розсміши коміка".
Подробиць його смерті не розголошували.
Степан Гіга
12 грудня, стало відомо про смерть українського відомого співака Степана Гіги, який нещодавно переніс складну операцію. Співак помер у віці 66 років у реанімації Першого ТМО Львова.
Інформація про смерть Гіги вже з'явилася і на офіційній сторінці співака.
"Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов із життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам'яті мільйонів. Висловлюємо щиру вдячність усім шанувальникам за вашу любов, підтримку і теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу протягом багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важлива. Завтра ми оприлюднимо всю офіційну інформацію про прощання та церемонію. Вічна пам'ять", - написали представники артиста.
Про персону: Степан Гіга
Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.
