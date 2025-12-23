Рус
Зірки, які померли у 2025 році: з ким прощалися українці

Олена Кюпелі
23 грудня 2025, 10:07оновлено 23 грудня, 12:04
66
У 2025 році Україна втратила прекрасних артистів, співаків та інших знаменитостей. Деякі з них померли, захищаючи Україну від Росії.
Хто зі знаменитостей помер у 2025 році
Хто зі знаменитостей помер у 2025 році / Колаж Главред, фото instagram.com/nelimax252, stepan.giga_official

Коротко:

  • Хто помер у 2025 році зі знаменитостей
  • Від чого помирали українські зірки

2025 рік, що минає, став, можна сказати, роком втрат для українців. Терористична Росія буквально щодня забирає найкращих із найкращих. Гинуть воїни, гинуть звичайні люди, жінки і діти.

Крім того, цього року Україна втратила дійсно гідних артистів, які пішли передчасно. Серед них - Степан Гіга, соліст гурту ADAM, Тетяна Шеліга та інші.

відео дня

Максим Неліпа

Так, 12 травня стало відомо про смерть українського шоумена і воїна ЗСУ Максима Неліпи. Артист загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 48 років.

Максим Неліпа загинув на фронті
Максим Неліпа загинув на фронті / фото: instagram.com, Максим Неліпа

Максим Неліпа вступив на службу до ЗСУ навесні 2022 року. Забезпечував охорону стратегічно важливих об'єктів у Києві та області, займався розвідувальною, контррозвідувальною та контрдиверсійною діяльністю на фронті. Пізніше служив у Силах безпілотних систем.

У січні 2025 року після поранення був госпіталізований. У відділенні щелепно-лицевої хірургії йому провели три операції.

Юрій Феліпенко

15 червня стало відомо про смерть молодого і популярного в Україні актора Юрія Феліпенка. Актор приєднався до лав ЗСУ минулого року.

Юрій Феліпенко з дружиною
Юрій Феліпенко з дружиною / фото: instagram.com, Катерина Мотрич

Минулого року Юрій пройшов навчання і вже влітку вирушив служити, знаменитість був у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

Тетяна Шеліга

3 липня стало відомо про те, що українська акторка та Заслужена артистка України Тетяна Шеліга померла у віці 76 років. Про її смерть у соціальних мережах повідомила донька - Анастасія Савицька-Шеліга.

Татьяна Шелига
Тетяна Шеліга померла у 2025 році/ facebook.com/tat.ana.seliga

За кілька днів до цього її дочка Анастасія Савицька-Шеліга повідомила, що Тетяна Леонардівна перебуває у важкому стані. У 2022 році Шеліга перенесла дві операції - на серці та на поперековому відділі хребта. У квітні 2025 року Тетяна Леонардівна злягла з жахливими болями в прооперованій частині спини.

Ігор Поклад

9 липня 2025 року помер український композитор, який мав звання Героя України, Ігор Поклад. Поклад був легендарним українським композитором і опермейстером, який став лауреатом Шевченківської премії 1986 року, а з 1997 року - народним артистом України.

Ігор Поклад із дружиною
Ігор Поклад із дружиною / Facebook Ігор Поклад

Багато українців знають його пісні, які виконували відомі артисти, як-от Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Поклад є автором "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка" та ще понад 150 пісень.

Анна Жук

24 січня, у страшній аварії на трасі Київ-Харків загинула відома блогерка і волонтерка Ганна Жук, ще троє людей - дістали травми.

За кермом автомобіля Lexus був водій 1999 року народження. Машина врізалася у вантажівку Renault Premium, яка нерухомо стояла за межами проїжджої частини.

Анна Жук загинула в автокатастрофі
Анна Жук загинула в ДТП / Фото Instagram/Анни Жук

Анна Жук була відомою харківською блогеркою. Її акаунт в Instagram налічував понад 370 тисяч підписників. Вона брала участь у різних проєктах на підтримку жінок, проводила майстер-класи, тренінги, була гостею інтерв'ю та подкастів.

Таїсія Литвиненко

6 квітня померла Таїсія Литвиненко - українська акторка кіно і театру, режисерка-постановниця і педагог. У лютому артистці виповнилося 90 років.

Кар'єра Таїсії Литвиненко почалася ще 1954 року. На її рахунку понад 90 ролей у театральних постановках (з 1965-го і до своєї смерті служила у Львівському національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької - прим. редактора), більш ніж 20 ролей у кіно і телеспектаклях. Найвідоміші роботи: "Назар Стодоля", "Максим Перепелиця", "За двома зайцями".

Померла Таїсія Литвиненко
Померла Таїсія Литвиненко / facebook.com/na3ar

Про смерть легендарної акторки стало відомо із соцмереж її сина.

Андрій Dizel Яценко

Український співак і лідер гурту Green Grey Андрій Diezel Яценко раптово помер 20 жовтня у віці 55 років. Його відхід став шоком і для членів колективу, і для колег-музикантів, і для шанувальників.

Смерть артиста настала від ішемічної хвороби серця.

Помер Андрій Яценко з Green Grey
Помер Андрій Яценко з Green Grey / Фото Instagram/ diezelgreengrey

Стало відомо, що смерть Яценка настала під час підготовки концертного туру Green Grey Україною - перший виступ мав відбутися вже 24 жовтня. Організатори концерту в соціальних мережах повідомили, що тур скасовується.

Співак і соліст гурту ADAM - Михайло Клименко

7 грудня стало відомо про смерть фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка.

Михайло Клименко кілька місяців боровся з важкою хворобою - туберкульозний менінгіт. Весь цей час він перебував у комі. Серце співака не змогло впоратися з хворобою.

Група ADAM
Гурт ADAM / фото: instagram.com, гурт ADAM

Автор хіта "Танцюй зі мною повільно" боровся за життя у вкрай важкому стані. Про хворобу розповів його друг Парфенюк. Він повідомив, що в артиста були проблеми зі спиною - він лікувався дуже довго і на тлі препаратів у нього виникла хвороба під назвою туберкульоз.

Олександр Чечун - "Ліга Сміху"

10 квітня стало відомо про те, що помер зірка гумористичного шоу "Ліга сміху" і учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун.

З початку повномасштабного вторгнення, актор мобілізувався до лав Сил оборони України. У нього залишилася дружина і дочка.

Умер Александр Чечун
Помер Олександр Чечун (по центру)/ Фото instagram.com/martynets.v

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Чечун знімався в гумористичних проєктах, зокрема брав участь у шоу "Розсміши коміка".

Подробиць його смерті не розголошували.

Степан Гіга

12 грудня, стало відомо про смерть українського відомого співака Степана Гіги, який нещодавно переніс складну операцію. Співак помер у віці 66 років у реанімації Першого ТМО Львова.

Інформація про смерть Гіги вже з'явилася і на офіційній сторінці співака.

Похорон Степана Гіги
Степан Гіга помер / фото: facebook.com, Степан Гіга

"Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов із життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам'яті мільйонів. Висловлюємо щиру вдячність усім шанувальникам за вашу любов, підтримку і теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу протягом багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важлива. Завтра ми оприлюднимо всю офіційну інформацію про прощання та церемонію. Вічна пам'ять", - написали представники артиста.

Раніше Главред розповідав, що британський співак Кріс Рі, відомий своєю різдвяною піснею "Driving Home for Christmas", помер у віці 74 років.

Напередодні стало відомо про те, що співак, виконавець хіта "Hero" Енріке Іглесіас, і колишня російська професійна тенісистка Ганна Курнікова стали батьками своєї четвертої дитини, поділившись радісною новиною у спільному пості в Instagram 22 грудня.

Про персону: Степан Гіга

Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

23:44

Як виростити "доларове дерево" з листка: домашній метод, який працюєВідео

23:28

Американці воювали проти РФ: на фронті загинули двоє добровольців зі США

22:27

"Я випала": KOLA вперше розповіла про свого партнера на "Танцях з зірками"

