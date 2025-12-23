Зірки, які померли у 2025 році: з ким прощалися українці

У 2025 році Україна втратила прекрасних артистів, співаків та інших знаменитостей. Деякі з них померли, захищаючи Україну від Росії.

https://glavred.net/starnews/zvezdy-umershie-v-2025-godu-s-kem-proshchalis-ukraincy-10726430.html Посилання скопійоване

Хто зі знаменитостей помер у 2025 році / Колаж Главред, фото instagram.com/nelimax252, stepan.giga_official

Коротко:

Хто помер у 2025 році зі знаменитостей

Від чого помирали українські зірки

2025 рік, що минає, став, можна сказати, роком втрат для українців. Терористична Росія буквально щодня забирає найкращих із найкращих. Гинуть воїни, гинуть звичайні люди, жінки і діти.

Крім того, цього року Україна втратила дійсно гідних артистів, які пішли передчасно. Серед них - Степан Гіга, соліст гурту ADAM, Тетяна Шеліга та інші.

відео дня

Так, 12 травня стало відомо про смерть українського шоумена і воїна ЗСУ Максима Неліпи. Артист загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 48 років.

Максим Неліпа загинув на фронті / фото: instagram.com, Максим Неліпа

Максим Неліпа вступив на службу до ЗСУ навесні 2022 року. Забезпечував охорону стратегічно важливих об'єктів у Києві та області, займався розвідувальною, контррозвідувальною та контрдиверсійною діяльністю на фронті. Пізніше служив у Силах безпілотних систем.

У січні 2025 року після поранення був госпіталізований. У відділенні щелепно-лицевої хірургії йому провели три операції.

15 червня стало відомо про смерть молодого і популярного в Україні актора Юрія Феліпенка. Актор приєднався до лав ЗСУ минулого року.

Юрій Феліпенко з дружиною / фото: instagram.com, Катерина Мотрич

Минулого року Юрій пройшов навчання і вже влітку вирушив служити, знаменитість був у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

Тетяна Шеліга

3 липня стало відомо про те, що українська акторка та Заслужена артистка України Тетяна Шеліга померла у віці 76 років. Про її смерть у соціальних мережах повідомила донька - Анастасія Савицька-Шеліга.

Тетяна Шеліга померла у 2025 році/ facebook.com/tat.ana.seliga

За кілька днів до цього її дочка Анастасія Савицька-Шеліга повідомила, що Тетяна Леонардівна перебуває у важкому стані. У 2022 році Шеліга перенесла дві операції - на серці та на поперековому відділі хребта. У квітні 2025 року Тетяна Леонардівна злягла з жахливими болями в прооперованій частині спини.

9 липня 2025 року помер український композитор, який мав звання Героя України, Ігор Поклад. Поклад був легендарним українським композитором і опермейстером, який став лауреатом Шевченківської премії 1986 року, а з 1997 року - народним артистом України.

Ігор Поклад із дружиною / Facebook Ігор Поклад

Багато українців знають його пісні, які виконували відомі артисти, як-от Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Поклад є автором "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка" та ще понад 150 пісень.

24 січня, у страшній аварії на трасі Київ-Харків загинула відома блогерка і волонтерка Ганна Жук, ще троє людей - дістали травми.

За кермом автомобіля Lexus був водій 1999 року народження. Машина врізалася у вантажівку Renault Premium, яка нерухомо стояла за межами проїжджої частини.

Анна Жук загинула в ДТП / Фото Instagram/Анни Жук

Анна Жук була відомою харківською блогеркою. Її акаунт в Instagram налічував понад 370 тисяч підписників. Вона брала участь у різних проєктах на підтримку жінок, проводила майстер-класи, тренінги, була гостею інтерв'ю та подкастів.

6 квітня померла Таїсія Литвиненко - українська акторка кіно і театру, режисерка-постановниця і педагог. У лютому артистці виповнилося 90 років.

Кар'єра Таїсії Литвиненко почалася ще 1954 року. На її рахунку понад 90 ролей у театральних постановках (з 1965-го і до своєї смерті служила у Львівському національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької - прим. редактора), більш ніж 20 ролей у кіно і телеспектаклях. Найвідоміші роботи: "Назар Стодоля", "Максим Перепелиця", "За двома зайцями".

Померла Таїсія Литвиненко / facebook.com/na3ar

Про смерть легендарної акторки стало відомо із соцмереж її сина.

Андрій Dizel Яценко

Український співак і лідер гурту Green Grey Андрій Diezel Яценко раптово помер 20 жовтня у віці 55 років. Його відхід став шоком і для членів колективу, і для колег-музикантів, і для шанувальників.

Смерть артиста настала від ішемічної хвороби серця.

Помер Андрій Яценко з Green Grey / Фото Instagram/ diezelgreengrey

Стало відомо, що смерть Яценка настала під час підготовки концертного туру Green Grey Україною - перший виступ мав відбутися вже 24 жовтня. Організатори концерту в соціальних мережах повідомили, що тур скасовується.

7 грудня стало відомо про смерть фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка.

Михайло Клименко кілька місяців боровся з важкою хворобою - туберкульозний менінгіт. Весь цей час він перебував у комі. Серце співака не змогло впоратися з хворобою.

Гурт ADAM / фото: instagram.com, гурт ADAM

Автор хіта "Танцюй зі мною повільно" боровся за життя у вкрай важкому стані. Про хворобу розповів його друг Парфенюк. Він повідомив, що в артиста були проблеми зі спиною - він лікувався дуже довго і на тлі препаратів у нього виникла хвороба під назвою туберкульоз.

10 квітня стало відомо про те, що помер зірка гумористичного шоу "Ліга сміху" і учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун.

З початку повномасштабного вторгнення, актор мобілізувався до лав Сил оборони України. У нього залишилася дружина і дочка.

Помер Олександр Чечун (по центру)/ Фото instagram.com/martynets.v

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Чечун знімався в гумористичних проєктах, зокрема брав участь у шоу "Розсміши коміка".

Подробиць його смерті не розголошували.

12 грудня, стало відомо про смерть українського відомого співака Степана Гіги, який нещодавно переніс складну операцію. Співак помер у віці 66 років у реанімації Першого ТМО Львова.

Інформація про смерть Гіги вже з'явилася і на офіційній сторінці співака.

Степан Гіга помер / фото: facebook.com, Степан Гіга

"Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов із життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам'яті мільйонів. Висловлюємо щиру вдячність усім шанувальникам за вашу любов, підтримку і теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу протягом багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важлива. Завтра ми оприлюднимо всю офіційну інформацію про прощання та церемонію. Вічна пам'ять", - написали представники артиста.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу а Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що британський співак Кріс Рі, відомий своєю різдвяною піснею "Driving Home for Christmas", помер у віці 74 років.

Напередодні стало відомо про те, що співак, виконавець хіта "Hero" Енріке Іглесіас, і колишня російська професійна тенісистка Ганна Курнікова стали батьками своєї четвертої дитини, поділившись радісною новиною у спільному пості в Instagram 22 грудня.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред