Понад 20 годин на добу без електроенергії: киянам розкрили найгірший сценарій

Після чергового масованого обстрілу РФ ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною.

Розкрито ситуацію з відключеннями електроенергії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною

У Києві електроенергія подається по 1,5–2 години на добу

Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною, на всіх пошкоджених об'єктах тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Міненерго за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та Київській області.

Відзначається, що після останнього масового обстрілу РФ ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Ворог атакував енергооб'єкти в ряді областей. Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Зараз у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення.

У Міненерго зазначають, що на всіх пошкоджених об'єктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло і тепло споживачам.

"Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності в результаті нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими", - йдеться в повідомленні міністерства.

Що відомо про ситуацію в Києві

Енергосистема через удар Росії в ніч з 6 на 7 лютого працює з максимальними обмеженнями, найскладніша ситуація в Києві, де з урахуванням попередніх тривалих ударів по інфраструктурі світло зараз є 1,5-2 години на добу, повідомляє енергокомпанія ДТЕК.

"Звичні графіки не діють... Попереду складні дні", - йдеться в повідомленні компанії.

ДТЕК нагадала, що в результаті удару цієї ночі пошкоджено дві теплоелектростанції ДТЕК і ключові високовольтні підстанції, що призвело до вимушеного розвантаження АЕС і втрати Україною значної частини доступної електроенергії.

Три місяці без гарячої води: оцінка фахівця

Голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин пояснив, наскільки небезпечні тривалі перебої з гарячим водопостачанням. За його словами, навіть при відключеннях терміном до двох-трьох місяців критичного руйнування системи не відбудеться. Ключову роль, підкреслив експерт, відіграють швидкість ремонтних робіт, запуск резервних потужностей і відновлення джерел теплопостачання.

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією не слід, зате варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев також підкреслив, що з настанням температур, близьких до нуля, не варто очікувати скорочення тривалості відключень або їх повного скасування.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

