Українців попередили про графіки на 8 лютого: як відключать електроенергію

Олексій Тесля
7 лютого 2026, 22:39
1089
В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать діяти аварійні відключення.
Названо умови відключення електроенергії 8 лютого

Головне:

  • Годинні відключення електроенергії заплановані в Україні
  • В окремих областях діятимуть аварійні відключення

Графіки погодинних відключень електроенергії в Україні будуть застосовуватися в неділю протягом доби.

Про це йдеться в повідомленні національної енергетичної компанії "Укренерго".

Зазначається, що в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать діяти аварійні відключення електроенергії.

"Завтра, 8 лютого, протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - підкреслюється в повідомленні компанії.

Українців попередили про графіки на 8 лютого: як відключать електроенергію
/ Главред

Також прес-служба НЕК "Укренерго" зазначає, що в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать застосовуватися аварійні відключення електроенергії.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше перейти до прогнозованих графіків вимушених відключень у всіх регіонах", - уточнюють фахівці.

Причиною введення обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Найгірший сценарій відключень: що чекає на Київ

Ситуація в енергосистемі, як і раніше, залишається критичною: на всіх постраждалих об'єктах ведуться відновлювальні роботи. Як повідомили в Міненерго за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків НС в Києві та Київській області, після останнього масового удару РФ енергетична система країни продовжує функціонувати в умовах серйозних навантажень.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

