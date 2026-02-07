Євробачення-2026: хто переміг на Нацвідборі та представить Україну на конкурсі у Відні

Переможець Нацвідбору на Євробачення-2026 у травні буде боротися за кришталевий мікрофон від імені нашої країни.

https://glavred.net/starnews/evrovidenie-2026-kto-pobedil-na-nacotbore-i-predstavit-ukrainu-na-konkurse-v-vene-10738949.html Посилання скопійоване

Національний відбір на Євробачення-2026 хто переміг - названо ім'я / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Читайте більше:

Хто переміг на Національному відборі на Євробачення-2026

Як журі та глядачі голосували на Нацвідборі

7 лютого відбулася одна з найголовніших музичних подій року - Національний відбір на Євробачення. У фіналі конкурсу виступило 10 артистів - Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба.

Переможця визначає авторитетне журі, співачка і переможниця Євробачення-2004 Руслана, співачка і учасниця Євробачення-2013 Злата Огневич, композитор Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов, режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко, і глядачі шляхом голосування.

відео дня

Переможцем Нацвідбору на Євробачення-2026 стала LELÉKA з піснею "Ridnym".

Дивіться відео виступу переможця Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA:

LELÉKA стала практично одностайною фавориткою журі і отримала від них 10 балів. Максимальну оцінку співачці також дали телеглядачі. Таким чином, виступ LELÉKA на Нацвідборі-2026 отримав максимальні 20 балів, що дозволить артистці представити нашу країну на Євробаченні-2026 у травні у Відні, Австрія.

LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Бали Нацвідбору-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Leleka - переможець Нацвідбору на Євробачення-2026 / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, хто був фаворитом єврофанів на Національному відборі, якому пророкували перемогу на конкурсі, до представлення виступів у фіналі 7 лютого.

Також за кілька днів до Національного відбору був опублікований прогноз букмекерів, хто може стати переможцем Євробачення-2026. У України на конкурсі з'явилися несподівані конкуренти.

Читайте також:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред