Євробачення-2026: хто переміг на Нацвідборі та представить Україну на конкурсі у Відні

7 лютого відбулася одна з найголовніших музичних подій року - Національний відбір на Євробачення. У фіналі конкурсу виступило 10 артистів - Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба.
Переможця визначає авторитетне журі, співачка і переможниця Євробачення-2004 Руслана, співачка і учасниця Євробачення-2013 Злата Огневич, композитор Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов, режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко, і глядачі шляхом голосування.
Переможцем Нацвідбору на Євробачення-2026 стала LELÉKA з піснею "Ridnym".
Дивіться відео виступу переможця Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA:
LELÉKA стала практично одностайною фавориткою журі і отримала від них 10 балів. Максимальну оцінку співачці також дали телеглядачі. Таким чином, виступ LELÉKA на Нацвідборі-2026 отримав максимальні 20 балів, що дозволить артистці представити нашу країну на Євробаченні-2026 у травні у Відні, Австрія.
Раніше Главред розповідав, хто був фаворитом єврофанів на Національному відборі, якому пророкували перемогу на конкурсі, до представлення виступів у фіналі 7 лютого.
Також за кілька днів до Національного відбору був опублікований прогноз букмекерів, хто може стати переможцем Євробачення-2026. У України на конкурсі з'явилися несподівані конкуренти.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
