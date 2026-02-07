Рус
В України "не залишається інших варіантів": тривожний варіант завершення війни

Олексій Тесля
7 лютого 2026, 21:31
За певних обставин Україна може погодитися на спірні формулювання, вважає Віталій Кулик.
З'явився тривожний сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важливе із заяв Кулика:

  • Можливий варіант перемир'я і формального завершення війни
  • Україна може піти на невигідні формулювання

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував ймовірність досягнення на переговорах конструкції "перемир'я-формального завершення війни".

"Я не хотів би конструювати цей кейс заздалегідь. Він вимагає тиші з боку України для виходу на певну фінальну архітектуру – як саме це буде сформульовано і зафіксовано. Майже напевно це не всім сподобається в Україні", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для того, щоб мати можливість сказати "ні" тим чи іншим формулюванням, заморожуванню війни або компромісному рішенню щодо територій, потрібно бути дієздатним суб'єктом.

"А це означає: мати власний оборонно-промисловий комплекс, достатню кількість зброї і ракет, фінансові ресурси, працюючу економіку, людей і мобілізаційний потенціал. На жаль, з усім цим в України є серйозні проблеми - і це вже не просто проблема, а криза", - зазначив він.

За словами співрозмовника, нинішнє становище України – це не тільки стан енергетики.

"За певних обставин у військово-політичного керівництва просто не залишається інших варіантів, крім як погоджуватися на певні формулювання. Інакше ми не отримуємо достатнього обсягу допомоги, щоб стримувати ворога, і тоді виникають ризики вже не загроз, а катастроф, які ми не можемо собі дозволити. Тому нехай спочатку працюють дипломати і політики. А коли вони вийдуть до суспільства з чесною розмовою – тоді і можна буде це обговорювати", – додав Кулик.

Мир під питанням: чому переговори не дають результату

На думку аналітика Володимира Горбача, нинішня взаємодія України, Росії та США зводиться в основному до формальних зустрічей і не веде до помітних зрушень. Він вважає, що прогрес стримують невдалий формат діалогу і рівень делегацій. Реальні переговори, за оцінкою експерта, стануть можливими лише при ослабленні позицій РФ, зростанні міжнародного тиску і готовності сторін йти на поступки, а перші реальні зрушення варто очікувати не раніше весни 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

