Про що пісня переможниці Нацвідбору-2026: "Опори зникають"

Еліна Чигис
7 лютого 2026, 22:44оновлено 7 лютого, 23:58
57
Співачка LELÉKA тепер готується до виступу на Євробаченні-2026.
ЛЕЛЕКА
LELÉKA заспівала про важливе / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELÉKA

Ви дізнаєтеся:

  • LELÉKA поїде на Євробачення-2026
  • Про що її пісня

Українська співачка LELÉKA стала переможницею українського Національного відбору на Євробачення-2026.

відео дня

Артистка вирушить на пісенний конкурс до Відня з піснею "Ridnym".

"Це робота про внутрішній стан змін, прийняття страху і рух вперед у момент, коли звичні опори зникають. У композиції поєднані фолькджазові елементи, артпоп і електронне звучання, а також струнний оркестр і бандура", - повідомляє Суспільне.

Дивіться відео виступу LELÉKA:

ЛЕЛЕКА - Рідним
LELÉKA - Ridnym / фото: скрін t.me/glavredinfo

У приспіві артистка співає: "Я вишию нову долю", а ось в англійському звучанні wish you може читатися і як: я бажаю. Саме така гра слів додає тексту глибини.

LELÉKA "Ridnym" - текст пісні

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Вишиваю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння все ще несе воду

Коли всі насіння, які ми посіяли

Розквітнуть і приведуть нас додому

Ми побачимо, як дерева ростуть ще вищими

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворимо всі наші біди на радість

Ми побачимо, як дерева стануть ще вищими

Ооо...

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння все ще несе воду

Коли всі насіння, які ми посіяли

Розквітнуть і приведуть нас додому

Ми побачимо, як дерева стають ще вищими

Як LELÉKA виступила на Нацвідборі:

Leleka, Лелека
Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, відома співачка і член журі українського Національного відбору на Євробачення-2026 Руслана назвала свою фаворитку конкурсу. Під час ефіру відбору Руслана закликала відправити учасницю Lelѐka на пісенний конкурс.

А також співачка Jerry Heil поскаржилася на те, що її номер не показали в ефірі Нацвідбору на Євробачення-2026 так, як планувалося напередодні.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Євробачення-2026 Нацвідбір на Євробачення 2026
