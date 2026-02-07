Про що пісня переможниці Нацвідбору-2026: "Опори зникають"

Ви дізнаєтеся:
- LELÉKA поїде на Євробачення-2026
- Про що її пісня
Українська співачка LELÉKA стала переможницею українського Національного відбору на Євробачення-2026.
Артистка вирушить на пісенний конкурс до Відня з піснею "Ridnym".
"Це робота про внутрішній стан змін, прийняття страху і рух вперед у момент, коли звичні опори зникають. У композиції поєднані фолькджазові елементи, артпоп і електронне звучання, а також струнний оркестр і бандура", - повідомляє Суспільне.
Дивіться відео виступу LELÉKA:
У приспіві артистка співає: "Я вишию нову долю", а ось в англійському звучанні wish you може читатися і як: я бажаю. Саме така гра слів додає тексту глибини.
LELÉKA "Ridnym" - текст пісні
Green into rust, trust in the change
Everything fades be that as it may
Red into dust, cut from the branch
Leaves in the flames, nothing is safe
Виш'ю, виш'ю
Вишиваю нову долю
Виш'ю, виш'ю рідним
Найріднішим
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Я знаю, що коріння все ще несе воду
Коли всі насіння, які ми посіяли
Розквітнуть і приведуть нас додому
Ми побачимо, як дерева ростуть ще вищими
Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)
Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворимо всі наші біди на радість
Ми побачимо, як дерева стануть ще вищими
Ооо...
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Я знаю, що коріння все ще несе воду
Коли всі насіння, які ми посіяли
Розквітнуть і приведуть нас додому
Ми побачимо, як дерева стають ще вищими
Як LELÉKA виступила на Нацвідборі:
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, відома співачка і член журі українського Національного відбору на Євробачення-2026 Руслана назвала свою фаворитку конкурсу. Під час ефіру відбору Руслана закликала відправити учасницю Lelѐka на пісенний конкурс.
А також співачка Jerry Heil поскаржилася на те, що її номер не показали в ефірі Нацвідбору на Євробачення-2026 так, як планувалося напередодні.
Вас може зацікавити:
- "Не голос, а мед": співак Laud підкорив виступом на сцені Нацвідбору-2026
- Зірка Нацвідбору Khayat приголомшив постановкою свого виступу - деталі
- Заспівала в повітрі: Jerry Heil показала майстерність на сцені Нацвідбору-2026
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред