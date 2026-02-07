Про що пісня переможниці Нацвідбору-2026: "Опори зникають"

Співачка LELÉKA тепер готується до виступу на Євробаченні-2026.

LELÉKA заспівала про важливе / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELÉKA

LELÉKA поїде на Євробачення-2026

Про що її пісня

Українська співачка LELÉKA стала переможницею українського Національного відбору на Євробачення-2026.

Артистка вирушить на пісенний конкурс до Відня з піснею "Ridnym".

"Це робота про внутрішній стан змін, прийняття страху і рух вперед у момент, коли звичні опори зникають. У композиції поєднані фолькджазові елементи, артпоп і електронне звучання, а також струнний оркестр і бандура", - повідомляє Суспільне.

Дивіться відео виступу LELÉKA:

LELÉKA - Ridnym / фото: скрін t.me/glavredinfo

У приспіві артистка співає: "Я вишию нову долю", а ось в англійському звучанні wish you може читатися і як: я бажаю. Саме така гра слів додає тексту глибини.

LELÉKA "Ridnym" - текст пісні

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Вишиваю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння все ще несе воду

Коли всі насіння, які ми посіяли

Розквітнуть і приведуть нас додому

Ми побачимо, як дерева ростуть ще вищими

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворимо всі наші біди на радість

Ми побачимо, як дерева стануть ще вищими

Ооо...

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння все ще несе воду

Коли всі насіння, які ми посіяли

Розквітнуть і приведуть нас додому

Ми побачимо, як дерева стають ще вищими

Як LELÉKA виступила на Нацвідборі:

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

